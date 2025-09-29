Per segona vegada, i amb clar menysteniment cap a la cambra catalana, els exdelegats del govern de l’Estat a Catalunya Enric Millo i Maria Eugènia Gay han tornat a plantar el Parlament. Cap dels dos s’ha presentat aquesta tarda a la comissió d’investigació sobre infiltracions policials de la cambra catalana. De fet, com van fer la setmana passada en primera convocatòria. Tots dos estaven citats per donar explicacions als grups sobre l’espionatge a moviments independentistes i d’esquerra mentre eren els representants de la Moncloa a Catalunya.
La plantada, però, s’elevarà a la Mesa del Parlament, que al seu torn serà la responsable de fonamentar jurídicament la denúncia davant la Fiscalia. En aquest sentit, s’aplica l’article 68 del Reglament del Parlament, tot i que la fiscalia mai no ha obert diligències per les incompareixences dels càrrecs de l’administració general de l’Estat a la cambra catalana. Millo va ser delegat en l’època del PP i Gay –que ara és tinenta d’alcaldia de Jaume Colloni a Barcelona– va tenir el càrrec sota el govern del PSOE de Pedro Sánchez: partits diferents però la mateixa actitud.
En la sessió d’aquesta tarda, molt breu, els grups parlamentaris de Junts, ERC, Comuns i la CUP han volgut denunciar, el “menyspreu i el desinterès” per part d’antics membres del govern espanyol i representants del PP i PSC per donar explicacions sobre les vulneracions de dret de l’Estat a través de l’espionatge i les infiltracions policials.
Marlaska, poques explicacions
Unes infiltracions que el mateix ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha donat sintètiques explicacions a través de compareixences i respostes parlamentàries al Congrés de Diputats. Així, els quatre grups parlamentaris es comprometen a emprendre “les mesures jurídiques i legals pertinents” en cas que aquest incompliment s’estengui en compareixences futures a la mateixa comissió parlamentària.
La comissió va ser iniciativa després de diversos casos d’infiltracions policials en moviments i entitats independentistes i de l’esquerra independentista arreu de Catalunya per part d’efectius del Cos Nacional de Policia. Unes infiltracions que, fins i tot, van arribar a la conselleria d’Interior, a través de la pressió parlamentària de la CUP, Comuns, Junts i ERC sobre si els Mossos d’Esquadra tenien coneixement d’aquestes actuacions policials clandestines.