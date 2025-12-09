Illa proposa el jutge Josep Tomàs per dirigir Antifrau

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha estat l’encarregat d’escriure negre sobre blanc, el candidat del president de la Generalitat, Salvador Illa, per dirigir l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tal com va avançar El Món, el candidat proposat és el magistrat Josep Tomàs Salas Darrocha, titular del Jutjat Penal número 22 de Barcelona. De fet, va ser un dels noms que va apuntar l’actual director, el també magistrat Miquel Ángel Gimeno, en diferents trobades amb el president Illa. D’aquesta manera, Dalmau ha traslladat per escrit a la Junta i la Mesa que se celebra aquest matí el nom per tal que s’inclogui la seva elecció en el pròxim ple del Parlament.
Entre les sentències de Tomàs hi ha la condemna pels danys causats per uns espanyolistes a Catalunya Ràdio en una manifestació el 27 d’octubre de 2017. Va ser cap de secció de suport a la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) quan Gimeno en va ser el president i va ser triat com a primer adjunt a la Sindicatura quan Gimeno hi va arribar el 2016, un càrrec que no va exercir. Josep Tomàs Salas és el nom que comptaria amb el suport explícit no només l’actual director sinó que podria aixecar més consens entre els grups parlamentaris que altres candidats com l’advocada Gemma Calvet.
