Finalment, i com va avançar El Món, el Parlament ha designat Josep Tomàs Salàs com a nou director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Un nomenament que no s’ha portat a terme amb el consens que hauria de tenir aquesta figura. Ans al contrari, puix que s’ha hagut de decidir en la segona ronda de votacions. De fet, en l’examen previ davant els grups a la Comissió d’Afers Institucionals de la setmana passada, ja es va deixar entreveure aquesta manca de consens. Tomàs Salàs substituirà un altre jutge, el magistrat Miquel Ángel Gimeno, expresident del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) que feia nou anys que estava al càrrec de l’OAC en substitució de Daniel de Alfonso, un altre jutge.
El nou inquilí d’Antifrau ocuparà el càrrec gràcies als vots de 68 diputats. La designació s’ha aprovat per vot secret en la segona ronda perquè no s’havia aconseguit el suport de les tres cinquenes parts de la cambra necessàries (81 diputats) en primera votació. Salàs va ser proposat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i comptava a priori amb el suport de PSC, i ERC i els Comuns ho havien deixat entreveure sense confirmar.
Un magistrat penal
Josep Tomàs Salàs Darrocha, titular del Jutjat Penal número 22 de Barcelona, de fet, va ser un dels noms que va apuntar l’actual director, el també magistrat Miquel Ángel Gimeno, en diferents trobades amb el president Illa. Va arribar a la magistratura pel quart torn i va ser mà dreta de Gimeno quan era president del TSJC com a cap de secció de suport a la presidència. Entre les sentències de Salàs hi ha la condemna pels danys causats per uns espanyolistes a Catalunya Ràdio en una manifestació el 27 d’octubre de 2017. També va ser nomenat primer adjunt a la Sindicatura quan Gimeno hi va arribar el 2016, un càrrec que no va exercir i va entrar com a lletrat del Consell General del Poder Judicial.