Finalmente, y como adelantó El Món, el Parlamento ha designado Josep Tomàs Salàs como nuevo director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Un nombramiento que no se ha llevado a cabo con el consenso que debería tener esta figura. Al contrario, ya que se ha tenido que decidir en la segunda ronda de votaciones. De hecho, en el examen previo ante los grupos en la Comisión de Asuntos Institucionales de la semana pasada, ya se dejó entrever esta falta de consenso. Tomàs Salàs sustituirá a otro juez, el magistrado Miquel Ángel Gimeno, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) que llevaba nueve años en el cargo de la OAC en sustitución de Daniel de Alfonso, otro juez.

El nuevo inquilino de Antifraude ocupará el cargo gracias a los votos de 68 diputados. La designación se ha aprobado por voto secreto en la segunda ronda porque no se había conseguido el apoyo de las tres quintas partes de la cámara necesarias (81 diputados) en la primera votación. Salàs fue propuesto por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y contaba en principio con el apoyo de PSC, y ERC y los Comunes lo habían dejado entrever sin confirmar.

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Miguel Ángel Gimeno, durante la rueda de prensa / ACN

Un magistrado penal

Josep Tomàs Salàs Darrocha, titular del Juzgado Penal número 22 de Barcelona, de hecho, fue uno de los nombres que apuntó el actual director, el también magistrado Miquel Ángel Gimeno, en diferentes encuentros con el presidente Illa. Llegó a la magistratura por el cuarto turno y fue mano derecha de Gimeno cuando era presidente del TSJC como jefe de sección de apoyo a la presidencia. Entre las sentencias de Salàs se encuentra la condena por los daños causados por unos españolistas en Catalunya Ràdio en una manifestación el 27 de octubre de 2017. También fue nombrado primer adjunto a la Sindicatura cuando Gimeno llegó en 2016, un cargo que no ejerció y entró como letrado del Consejo General del Poder Judicial.