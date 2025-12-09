El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ha sido el encargado de poner por escrito el candidato del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para dirigir la Oficina Antifraude de Cataluña. Tal como adelantó El Món, el candidato propuesto es el magistrado Josep Tomàs Salas Darrocha, titular del Juzgado Penal número 22 de Barcelona. De hecho, fue uno de los nombres que señaló el actual director, el también magistrado Miquel Ángel Gimeno, en diferentes encuentros con el presidente Illa. De esta manera, Dalmau ha trasladado por escrito a la Junta y la Mesa que se celebra esta mañana el nombre para que se incluya su elección en el próximo pleno del Parlamento.

Entre las sentencias de Tomàs está la condena por los daños causados por unos españolistas a Catalunya Ràdio en una manifestación el 27 de octubre de 2017. Fue jefe de sección de apoyo a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando Gimeno fue presidente y fue elegido como primer adjunto a la Sindicatura cuando Gimeno llegó en 2016, un cargo que no ejerció. Josep Tomàs Salas es el nombre que contaría con el apoyo explícito no solo del actual director, sino que podría generar más consenso entre los grupos parlamentarios que otros candidatos como la abogada Gemma Calvet.

Un momento de la entrevista donde el director de Antifraude, Miquel Ángel Gimeno, detalla la investigación de la DGAIA/RTVE

El Parlamento, la clave

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) es una entidad que depende del Parlamento. Por lo tanto, cada vez que se debe relevar al director, el Gobierno debe hacer una propuesta y, para ser nombrado, el elegido necesita una mayoría de tres quintas partes de la cámara catalana en la primera votación o mayoría absoluta en la segunda votación. Y una de las condiciones del cargo es que no puede ser reelegido. Por lo tanto, cada vez que hay relevo, en una institución marcada por la mala fortuna, hay una intensa negociación parlamentaria que estas últimas semanas se ha intensificado. De hecho, a Gimeno se le caducó el mandato el pasado mes de julio y presentó su memoria el pasado 16 de octubre en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento.