Primer acto público del candidato del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para dirigir la Oficina Antifraude de Cataluña, el magistrado Josep Tomàs Salàs. Esta mañana ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento para pasar lo que se conoce como «hearing», es decir, la evaluación de la idoneidad del candidato por parte de los grupos parlamentarios.

Tomàs se ha presentado como un candidato «discreto» que no significa «perfil pasivo» y con el objetivo de dar continuidad al proyecto de la Oficina Antifraude y ha admitido que «comparte» la visión «estratégica» del actual director, Miquel Ángel Gimeno, a pesar de las críticas que ha recibido sobre la falta de protección de los alertadores. Sin embargo, ha remarcado que buscará «más oficina que director» y ha solicitado renovar la ley que regula la oficina y la creación de una comisión específica de control y seguimiento en el Parlamento.

Ahora bien, su figura no ha despertado del todo el consenso de los grupos. De hecho, aunque nadie ha discutido su currículum o su idoneidad técnica y jurídica, sí han mostrado su malestar y crítica a la falta de consenso de la propuesta. En concreto, Junts per Catalunya, PP y la CUP han criticado que una figura transversal y nombrada por el Parlamento debería haberse negociado con más tiempo. Junts ha pedido posponer su nombramiento previsto para el pleno de la próxima semana, los populares también han cargado por falta de conversaciones previas y la CUP ya ha avanzado que no le dará apoyo. En cambio, sí contará con el apoyo entusiasta de PSC, ERC, Vox y Comuns. Aliança, como es habitual, no tenía representación en la comisión.

El magistrado Josep Tomàs Salàs, en un momento de su comparecencia en el Parlamento/Parlament

Un juez del cuarto turno

Tomàs Salàs deberá ser elegido en el próximo plenario, por una mayoría de tres quintas partes, es decir, de ochenta y un diputados, en primera votación o por mayoría absoluta, sesenta y ocho diputados, en segunda votación. El mandato es de seis años después de la reforma que sufrió la ley en el año 2022. Con el apoyo expresado esta mañana en la comisión, el actual director de la OAC, Miquel Ángel Gimeno -que lleva desde julio de 2016 en el cargo- ya tiene garantizado sustituto.

El magistrado Tomàs Salàs nació en Barcelona en 1961 y es actualmente magistrado del Juzgado Penal 22 de Barcelona. Ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en Manresa y Vic del 2010 al 2015; letrado del Consejo General del Poder Judicial adscrito a la presidencia del TSJC del 2011 al 2013; letrado de la Administración de justicia del 2008 al 2010, y abogado colegiado del 1996 al 2008. Es doctor en derecho, licenciado en ciencias políticas y de la Administración, licenciado en criminología y experto universitario en justicia penal internacional y en práctica procesal penal.