Primer acte públic del candidat del president de la Generalitat, Salvador Illa, per dirigir l’Oficina Antifrau de Catalunya, el magistrat Josep Tomàs Salàs. Aquest matí ha comparegut davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament per passar el que es coneix com a “hearing” és a dir, l’avaluació de la idoneïtat del candidat per part dels grups parlamentaris.
Tomàs s’ha presentat com un candidat “discret” que no vol dir “perfil passiu” i amb l’objectiu de donar continuïtat al projecte de l’Oficina Antifrau i ha admès que “comparteix” la visió “estratègica” per l’encara director, Miquel Ángel Gimeno, tot i les crítiques que ha rebut sobre la manca de protecció dels alertadors. Ara bé, ha remarcat que buscarà “més oficina que director” i ha demanat renovar la llei que regula l’oficina i la creació d’una comissió específica de control i seguiment al Parlament.
Ara bé, la seva figura no ha despertat del tot el consens dels grups. De fet, si bé ningú no ha discutit el seu currículum o la seva idoneïtat tècnica i jurídica, sí que han mostrat el seu malestar i crítica a la manca del consens de la proposta. En concret, Junts per Catalunya, PP i la CUP han criticat que una figura transversal i nomenada per el Parlament hauria d’haver-se negociat amb més temps. Junts ha demanat ajornar el seu nomenament previst pel ple de la setmana vinent, els populars també han carregat per falta de converses prèvies i la CUP ja ha avançat que no hi donarà suport. En canvi, sí que comptarà amb el suport entusiasta de PSC, ERC, Vox i Comuns. Aliança, com és habitual, noi tenia representació a la comissió.
Un jutge del quart torn
Tomàs Salàs haurà de ser elegit en el pròxim plenari, per una majoria de tres cinquenes parts, és a dir, de vuitanta-un diputats, en primera votació o per majoria absoluta, seixanta-vuit diputats, en segona votació. El mandat és de sis anys després de la reforma que va patir la llei l’any 2022. Amb el suport expressat aquest matí a la comissió, l’actual director de l’OAC, Miquel Ángel Gimeno -que porta des de juliol de 2016 al càrrec- ja s’ha garantit substitut.
El magistrat Tomàs Salàs va néixer a Barcelona el 1961 i és actualment magistrat del Jutjat Penal 22 de Barcelona. Ha estat magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Manresa i Vic del 2010 al 2015; lletrat del Consell General del Poder Judicial adscrit a la presidència del TSJC del 2011 al 2013; lletrat de l’Administració de justícia del 2008 al 2010, i advocat col·legiat del 1996 al 2008. És doctor en dret, llicenciat en ciències polítiques i de l’Administració, llicenciat en criminologia i expert universitari en justícia penal internacional i en pràctica processal penal.