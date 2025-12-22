Antifrau imposa sancions a una empresa per represàlies a una alertadora

Per primera vegada, i després de les queixes que, fins i tot, li van fer al ja exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miquel Ángel Gimeno, en la seva darrera compareixença al Parlament, l’entitat ha sancionat una empresa per represàlies a una alertadora. En concret, l’OAC ha obert l’expedient a l’empresa Nora, SA, una societat dedicada a la recollida i tractament de residus del Consell Comarcal de la Selva i de l’Ajuntament de Blanes. Tot plegat per haver obert un procediment disciplinari a una treballadora que havia denunciat irregularitats.
La base de la sanció a l’empresa és que un jutjat social va anul·lar el procediment contra la treballadora en entendre que era fruit d’una represàlia. Amb aquesta sentència, Antifrau va proposar 800.000 euros de multa a l’empresa, que va presentar al·legacions i va poder-la rebaixar-la a 600.000 euros, segons ha avançat l’Agència Catalana de Notícies. Nora SA ha anunciat que recorrerà contra la resolució d’Antifrau en considerar la sanció “improcedent i desproporcionada”. La notícia arriba just quatre dies després del relleu al capdavant de l’OAC, ara en mans de Josep Tomàs Salàs.
Un conflicte laboral
D’aquesta manera, Antifrau aplica la potestat que li atorga la llei del 2023. Un text que li dona l’encomana de protegir els alertadors i sancionar possibles represàlies contra ells. En concret, aquest cas és de finals del 2022, quan una treballadora va demanar informació interna per possibles irregularitats en la contractació de personal, cobrament de plusos i control horari. La cap de recursos humans, una de les que podria haver comès i haver-se beneficiat de les irregularitats, va demanar que s’activés el protocol intern per assetjament contra ella mateixa.
A principis del 2023 la treballadora que havia denunciat les irregularitats va dur el cas a Antifrau i va iniciar una excedència voluntària de sis mesos, però al cap d’un mes la van sancionar amb sis dies de sou i feina. Un jutjat social va anul·lar la sanció i va imposar a Nora, SA, una indemnització a la treballadora de 7.500 euros. Una resolució que ha servit per justificar la sanció de 600.000 euros que ara l’empresa pot recórrer davant la jurisdicció contenciosa.