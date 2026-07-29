“El tram afectat pels enfonsaments del 13 de febrer no havia estat objecte de cap actuació de manteniment preventiu suficient, fet que evidencia una manca de planificació i un manteniment clarament insuficient per part del ministeri”. Amb aquesta fermesa contundent, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, carrega contra la gestió del Ministeri de Transports espanyol, en mans del també socialista Óscar Puente, en el manteniment de l’A2 a l’altura de les Terres de Ponent.
Així ho ha posat negre sobre blanc en una resposta parlamentària a Junts sobre la conservació del ferm de l’autovia A-2 entre Cervera i la Panadella, més enllà de les reparacions d’urgència, que van aixecar polseguera el mes de febrer per la quantitat de sots de la carretera que van causar una munió de punxades i aturades de vehicles. Una situació que va generar molta polèmica i crítiques a les xarxes amb escenes que descrivien les conseqüències desastroses del mal estat de la via i els esvorancs que rebentaven els neumàtics dels vehicles.
En tot cas, el govern de Salvador Illa no només es treu les puces de sobre el nyap del manteniment de l’A-2, sinó que en culpa la Moncloa, tot i que estigui en mans del seu partit cosí germà, el PSOE, i, a més, es vanta que gràcies a la pressió que ha exercit la Generalitat la carretera s’ha arreglat de manera més ràpida que si ho hagués de fer el ministeri de Puente de manera unilateral.
“Pressió exercida”
En la resposta, la consellera remarca que el Govern de Catalunya ha estat en contacte amb el Ministeri de Transports en “relació amb l’estat del ferm de l’autovia A-2”. “Com a resultat d’aquestes gestions i de la pressió exercida, el ministeri va iniciar el dia 2 de març de 2026 obres d’emergència de rehabilitació”, assegura. En concret, del ferm entre Cervera i el límit de la demarcació de les comarques de Barcelona, és a dir un tram de 8,5 km.
En aquest sentit, la consellera recorda que entre 2020 i 2024, el ministeri només havia rehabilitat 41 quilòmetres de l’A-2, amb un pressupost de 31 milions d’euros. En detall, el tram entre Torrefarrera i els Alamús, entre la variant de Lleida i l’entrada a Osca i el tram de la variant de Cervera. En canvi, emfatitza que el tram afectat pels enfonsaments del 13 de febrer no havia tingut cap mena de manteniment. En la mateixa línia, insisteix que el departament no hi té cap responsabilitat operativa atès que l’A-2 és una via de titularitat estatal. La informació detallada relativa a les partides pressupostàries, els terminis d’execució de la reforma integral, així com la seva adjudicació i dotació econòmica completa, corresponen al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.