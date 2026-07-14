Paneque evita concretar si será candidata del PSC en Girona

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha asegurado que por ahora está centrada en sus responsabilidades en el ejecutivo de Salvador Illa y ha evitado concretar en todo momento si será o no candidata del PSC en Girona en las próximas elecciones municipales de 2027. «En esto estoy ahora y continuaré. Si mi cabeza estuviera en otras cuestiones no sería ni justo ni adecuado», ha asegurado Paneque durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. Preguntada hasta siete veces por si puede descartar que será ella la candidata socialista en Girona, Paneque ha evitado decir en todo momento que no lo será, y se ha limitado a manifestar que por ahora está absolutamente centrada en la consejería.

En cualquier caso, la consejera ha recordado que todavía quedan varios meses para las elecciones municipales, y que no cree que sea el momento de hablar de candidatos de cara a 2027: «Creo que no es momento de hablar de candidatos, en general. Quedan diez meses para las elecciones municipales». «Estoy absolutamente centrada en los retos importantísimos que tengo en la consejería. Y he dicho lo que he dicho. No sería ni justo, ni positivo para Cataluña, ni haría ningún favor a este Gobierno que la consejera tuviera otras cosas en la cabeza que las que debe tener, que fundamentalmente son vivienda y movilidad», ha dicho.

«Estoy aquí, mañana estaré aquí, y el próximo martes me tendrán aquí. Ya no sé cómo contestarles la pregunta», ha añadido ante la insistencia de los periodistas. Asimismo, ha dejado claro que es «un honor y una responsabilidad» el cargo de consejera. «La frase con sujeto, verbo y predicado que le puedo hacer es: ‘quiero ser consejera de Territorio’. Tengo toda mi concentración en estas responsabilidades, que además no son menores», ha defendido, pero ha evitado concretar cuando se le ha preguntado si lo será hasta el final de la legislatura.

Gemma Geis llegando al pleno de Girona y sentándose al lado del alcalde, Lluc Salellas | Marina López (ACN)

Paneque: «Pensar más allá del beneficio propio de un proyecto político»

Por otro lado, Paneque ha hecho una breve valoración sobre la decisión de Junts de abandonar el gobierno de la ciudad, que encabeza el alcalde Lluc Salellas (Guanyem Girona), y por eso lo dejará en minoría con ERC: «Es bueno que en Cataluña haya estabilidad y fiabilidad, y es bueno que en gobiernos en minoría haya vías de diálogo porque es la única manera de avanzar. Es bueno que ofrezcamos a la ciudadanía proyectos que den estabilidad, y pensemos en el beneficio de los ciudadanos más allá del beneficio propio de un proyecto político». Lo ha dicho después de que la vicealcaldesa de Girona y líder de Junts en el Ayuntamiento, Gemma Geis ha asegurado que salen del gobierno municipal por «responsabilidad«, después de 3 años en que las maneras de entender la gestión municipal se han hecho insalvables, según ella.

La decisión llega cuando falta menos de un año para las elecciones municipales y después de un artículo del domingo de la misma Geis en el que alertaba que se les había acabado «la paciencia». «Hemos constatado que nuestro nivel de exigencia es mucho más alto», ha recalcado en rueda de prensa, y por eso considera que se han ganado el derecho legítimo a emprender su propio camino. A pesar de reivindicar el trabajo realizado, ha lamentado la falta de respuesta con cuestiones como el mantenimiento de los barrios, la situación del espacio público, la planificación de los recursos humanos municipales, la situación de las brigadas y la gestión del servicio de limpieza. Según Geis, en estos tres años de coalición han intentado influir con propuestas y asumiendo responsabilidades: «Pero llega un momento en que el rumbo de un gobierno lo marca el alcalde, y nosotros hemos llegado a la conclusión de que ya no podemos seguir condicionando ese rumbo».