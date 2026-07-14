Paneque evita concretar si serà candidata del PSC a Girona

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que ara per ara està centrada en les seves responsabilitats a l’executiu de Salvador Illa i ha evitat concretar en tot moment si serà o no candidata del PSC a Girona en les pròximes eleccions municipals del 2027. “En això estic ara i continuaré. Si el meu cap estigués en altres qüestions no seria ni just ni adequat”, ha assegurat Paneque durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Preguntada fins a set cops per si pot descartar que serà ella la candidata socialista a Girona, Paneque ha evitat dir en tot moment que no ho serà, i s’ha limitat a manifestar que ara per ara està absolutament centrada a la conselleria.
En qualsevol cas, la consellera ha recordat que encara queden diversos mesos per a les eleccions municipals, i que no creu que sigui el moment de parlar de candidats de cara al 2027: “Crec que no és moment de parlar de candidats, en general. Queden deu mesos per a les eleccions municipals”. “Estic absolutament centrada en els reptes importantíssims que tinc a la conselleria. I he dit el que he dit. No seria ni just, ni positiu per a Catalunya, ni faria cap favor a aquest Govern que la consellera tingués altres coses al cap que les ha de tenir, que fonamentalment són habitatge i mobilitat”, ha dit.
“Soc aquí, demà seré aquí, i dimarts vinent em tindran aquí. Ja no sé com contestar-los la pregunta”, ha afegit davant la insistència dels periodistes. Així mateix, ha deixat clar que és “un honor i és una responsabilitat” el càrrec de consellera. “La frase amb subjecte, verb i predicat que li puc fer és: ‘vull ser consellera de Territori’. Tinc tota la meva concentració en aquestes responsabilitats, que a més no són menors”, ha defensat, però quan ha evitat concretar quan se li ha preguntat si ho serà fins al final de la legislatura.
Paneque: “Pensar més enllà del benefici propi d’un projecte polític”
D’altra banda, Paneque ha fet una breu valoració sobre la decisió de Junts d’abandona el govern de la ciutat, que encapçala l’alcalde Lluc Salellas (Guanyem Girona), i per això el deixarà en minoria amb ERC: “És bo que a Catalunya hi hagi estabilitat i fiabilitat, i és bo que en governs en minoria hi hagi vies de diàleg perquè és l’única manera d’avançar. És bo que oferim a la ciutadania projectes que donin estabilitat, i pensem en el benefici dels ciutadans més enllà del benefici propi d’un projecte polític”. Ho ha dit després que la vicealcaldessa de Girona i líder de Junts a l’Ajuntament, Gemma Geis ha assegurat que surten del govern municipal per “responsabilitat“, després de 3 anys en què les maneres d’entendre la gestió municipal s’han fet insalvables, segons ella.
La decisió arriba quan falta menys d’un any per a les eleccions municipals i després d’un article de diumenge de la mateixa Geis en què alertava que se’ls havia acabat “la paciència”. “Hem constatat que el nostre nivell d’exigència és molt més alt”, ha recalcat en roda de premsa, i per això considera que s’han guanyat el dret legítim a emprendre el seu propi camí. Tot i reivindicar el treball dut a terme, ha lamentat la manca de resposta amb qüestions com el manteniment dels barris, la situació de l’espai públic, la planificació dels recursos humans municipals, la situació de les brigades i la gestió del servei de neteja. Segons Geis, en aquests tres anys de coalició han intentat influir amb propostes i assumint responsabilitats: “Però arriba un moment en què el rumb d’un govern el marca l’alcalde, i nosaltres hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb”.