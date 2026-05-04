Carlos Garaitkoetxea, que va ser el primer lehendakari de la democràcia, ha mort a 87 anys. Garaitkoetxea va presidir el govern d’Euskadi entre els anys 1980 i 1985. Ha traspassat a conseqüència d’un infart.
Nascut el 1938, a Pamplona, era advocat i llicenciat en Ciències Econòmiques. Casat i pare de tres fills, va ser elegit a finals de la dictadura franquista secretari general del PNB. Quan es va imposar en les eleccions del 1980 i va ser nomenat lehendakari, va deixar la secretaria general del partit.
Triat lehendakari dues vegades (1980 i 1984)
Abans de ser investit lehendakari, Garaikoetxea, va ser president del Consell General Basc (Govern provisional 1979-1980). Posteriorment, va ser triat lehendakari en dues legislatures (1980 i 1984). També va ser parlamentari navarrès, diputat europeu en dues legislatures i membre del Parlament Basc en cinc legislatures.
Va fundar Eusko Alkartasuna
Quan va deixar el PNB, el 1986, va fundar Eusko Alkartasuna, una formació de la qual en va ser el president des del seu congrés fundacional el 1987 fins a 1999. Eusko Alkartasuna era una escissió socialdemòcrata del PNB. Ara, el partit està integrat a EH Bildu.
El juny del passat any, l’actual lehendakari, Imanol Pradales, va retre homenatge a Garaikoetxea, a qui va reconèixer com a “figura clau en la construcció institucional del País Basc” i “l’extraordinari arquitecte d’Euskadi” pel seu paper fonamental al capdavant del primer govern basc de la democràcia.
Ha mort el Lehendakari Carlos Garaikoetxea. Un patriota, un referent. El meu condol als seus familiars i també als seus companys i amics. I al poble basc, al qual va servir tan honorablement. Que descansi en pau. https://t.co/njEGiCztuo— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 4, 2026
“Nació valenta i treballadora”
Durant l’acte d’homenatge, Garaitkoetxea va posar l’èmfasi en el fet que “els desafiaments de futur són grans, però major és la nostra capacitat per superar-los. Som una nació valenta i treballadora. Units, des de la col·laboració lleial i el respecte a la pluralitat, construirem una Euskadi millor, més pròspera i sostenible”, va remarcar.
En una publicació a la xarxa X, el president a l’exili, Carles Puigdemont, ha dit que era “un referent” i “un patriota”, i que va servir “honorablement” al país basc.