Carlos Garaikoetxea, que fue el primer lehendakari de la democracia, ha muerto a los 87 años. Garaikoetxea presidió el gobierno de Euskadi entre los años 1980 y 1985. Ha fallecido a consecuencia de un infarto.

Nacido en 1938, en Pamplona, era abogado y licenciado en Ciencias Económicas. Casado y padre de tres hijos, fue elegido a finales de la dictadura franquista secretario general del PNV. Cuando se impuso en las elecciones de 1980 y fue nombrado lehendakari, dejó la secretaría general del partido.

Elegido lehendakari dos veces (1980 y 1984)

Antes de ser investido lehendakari, Garaikoetxea fue presidente del Consejo General Vasco (Gobierno provisional 1979-1980). Posteriormente, fue elegido lehendakari en dos legislaturas (1980 y 1984). También fue parlamentario navarro, diputado europeo en dos legislaturas y miembro del Parlamento Vasco en cinco legislaturas.

Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari de la democracia / Wikimedia-Irekia

Fundó Eusko Alkartasuna

Cuando dejó el PNV, en 1986, fundó Eusko Alkartasuna, una formación de la que fue presidente desde su congreso fundacional en 1987 hasta 1999. Eusko Alkartasuna era una escisión socialdemócrata del PNV. Ahora, el partido está integrado en EH Bildu.

En junio del año pasado, el actual lehendakari, Imanol Pradales, rindió homenaje a Garaikoetxea, a quien reconoció como «figura clave en la construcción institucional del País Vasco» y «el extraordinario arquitecto de Euskadi» por su papel fundamental al frente del primer gobierno vasco de la democracia.

Ha mort el Lehendakari Carlos Garaikoetxea. Un patriota, un referent. El meu condol als seus familiars i també als seus companys i amics. I al poble basc, al qual va servir tan honorablement. Que descansi en pau. https://t.co/njEGiCztuo — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 4, 2026

«Nación valiente y trabajadora»

Durante el acto de homenaje, Garaikoetxea puso el énfasis en el hecho de que «los desafíos de futuro son grandes, pero mayor es nuestra capacidad para superarlos. Somos una nación valiente y trabajadora. Unidos, desde la colaboración leal y el respeto a la pluralidad, construiremos una Euskadi mejor, más próspera y sostenible», remarcó.

En una publicación en la red X, el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha dicho que era «un referente» y «un patriota», y que sirvió «honorablemente» al país vasco.