La Moncloa culpa ara ERC del retard de la reunió entre Aragonès i Sánchez

La Moncloa ha culpat ERC del retard de la reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès. Fonts del govern espanyol ha explicat que la predisposició a organitzar la trobada entre els dos presidents és total, però apunten que Aragonès i ERC no han acabat de concretar la data. De fet, la Moncloa assegura que ara ja no hi ha temps de materialitzar la reunió abans que Sánchez comparegui al Congrés dels Diputats el pròxim 26 de maig. “Si no es concreta, és per ells”, asseguren des de la Moncloa, que acusa els republicans de prioritzar “l’expressió del malestar” i d’estar massa “pendents de Junts”.

Aragonès fa setmanes que reclama una reunió amb el president espanyol i fins ara només ha rebut evasives i promeses vagues. Sánchez ha donat allargues a la Generalitat malgrat que oficialment la postura del seu govern és que volen “rebaixar els ànims” amb el Govern català perquè el cas Pegasus ha generat una “situació incòmoda per a tothom”. Fonts de l’executiu de Sánchez insisteixen que la disponibilitat és total, però no han fet cap proposta de data.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Parlament / ACN

Aquest dimecres Aragonès ha acusat Sánchez de tractar Catalunya com un “país sotmès” i ha reiterat que és “extremadament urgent” concretar una trobada on es pugui abordar amb seriositat l’escàndol de l’espionatge massiu a l’independentisme. “No es tracta de fer una foto entre dos presidents”, ha dit el president. Per la seva banda, Sánchez ha afirmat al Congrés que vol “restablir tan aviat com es pugui” les relacions amb la Generalitat, però ha tornat a fer-se l’orni a l’hora de concretar quan es podria produir la reunió.

L’agenda de Sánchez està plena

Ara la Moncloa descarta que es pugui fer abans del pròxim dijous perquè Sánchez té l’agenda plena i ha recriminat a ERC que continuï reclamant la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la creació d’una comissió d’investigació al Congrés perquè cas de les dues coses ajudaran a esclarir el cas Pegasus ni permetran refer la confiança política entre el PSOE i ERC.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, el govern espanyol “no està fent absolutament res per millorar l’estat de dret” i ha tornat a demanar a Sánchez que “doni explicacions”. Rufián ha assegurat que ERC manté la voluntat de diàleg i ha negat que estiguin dilatant els terminis per treure rèdit electoral. “El diàleg i la negociació són coses que hem de defensar sempre, el primer que s’aixequi perd”.