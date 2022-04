Junqueras critica les excuses del CNI: “L’estat espanyol no és de fiar”

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha criticat les excuses extraoficials que ha donat el CNI sobre l’ús del programa Pegasus per espiar l’independentisme. “L’estat espanyol no és de fiar”, ha dit després que s’hagi sabut que els serveis secrets espanyols van utilitzar el sistema de vigilància israelià per intervenir els telèfons de polítics i activistes independentistes. En una entrevista a TV3, Junqueras no ha donat cap credibilitat a les “filtracions interessades” del CNI per intentar minimitzar el Catalangate. Els serveis d’intel·ligència asseguren ara que sempre han espiat amb “autorització judicial” i a persones concretes, mai de manera massiva, com denuncia Citizen Lab.

“La credibilitat de la notícia depèn de la credibilitat que donis a la font i per nosaltres val molt poc”, ha etzibat Junqueras, que ha tornat a exigir al govern espanyol que assumeixi “responsabilitats” pel Catalangate. “Si el govern espanyol vol refer la confiança que ha malmès amb la societat catalana, més val que comenci a assumir les seves responsabilitats. Com més temps passa, més difícil serà reconstruir-la”. Els republicans fa dies que avisen que amb paraules no n’hi ha prou i volen que rodin caps. El dirigent d’ERC considera que el govern espanyol és responsable tan si ho sabia com si no. “Si no poden controlar els seus serveis secrets, també són responsables”, ha insistit.

Junqueras vol que el govern de Pedro Sánchez assumeixi responsabilitats / ACN

Junqueras vol dimissions per passar pàgina

Segons el president d’ERC, que l’espionatge a l’independentisme es fes amb autorització judicial “canvia molt poc les coses” i ha posat com exemple el cas del jutge Baltazar Garzón, que va ser inhabilitat després d’autoritzar escoltes a diversos advocats. Tot i que ha evitat posar noms concrets, Junqueras ha deixat entreveure que sense dimissions o cessaments no es podrà passar pàgina. “No pot ser que hi hagi un govern que no controla el que fan els seus serveis secrets contra els drets fonamentals dels seus ciutadans”. El dirigent republicà ha emplaçat el govern espanyol a aprofitar el consell de ministres d’aquest dimarts i les compareixences previstes al Senat i el Congrés per “assumir les seves responsabilitats polítiques”.

“Estic segur que com a mínim una part dels ministres o ho han impulsat o ho han permès o no ho han evitat. I en tots aquests casos és evident que hi ha una responsabilitat política”, ha afirmat. Malgrat tot, Junqueras ha defensat que l’independentisme ha d’estar disposat a continuar negociant amb l’estat perquè la comunitat internacional ho demana encara que el govern espanyol mereixi “molt poca confiança”. El dirigent d’ERC ha insinuat que la taula de diàleg actual no és l’única via de negociació. “Es pot concretar de moltes maneres”, ha dit, com en un nou procés, amb un altre govern espanyol o amb una part de la comunitat internacional.