La policia espanyola va comprar un programa espia a un mitjancer de Pegasus

La policia espanyola va comprar un programa espia a través d’un mitjancer de l’empresa NSO, propietària de Pegasus. Segons El Periódico, un empresari israelià es va reunir el 2014 amb la cúpula policial del govern de Mariano Rajoy per facilitar l’adquisició d’un sistema de vigilància per intervenir telèfons mòbils i dispositius electrònics sense deixar rastre. El diari ha tingut accés a una carta enviada el juliol del 2014 al director adjunt operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino, per concretar una “prova de camp” del sistema, mentre que un altre document apunta que l’entrega del material s’havia de fer en un hotel de Barcelona.

Pino, que està processat a l’Audiència Nacional com un dels presumptes responsables de les clavegueres policials que van espiar l’extresorer del PP Luis Bárcenas el 2013, s’havia reunit en diverses ocasions amb l’empresari israelià Matian Caspy per presenciar altres “demostracions” dels sistemes de vigilància que ofereix NSO. Caspy hauria cobrat un 60% de la comissió per la venda del programa espia, en la qual també hauria participat un empresari vinculat amb l’expresident dels Estats Units Donald Trump.

La cúpula policial va comprar un programa espia amb Mariano Rajoy al govern | Europa Press

L’alerta d’un comissari de la policia espanyola

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negat en diverses ocasions que la policia espanyola disposés del programa Pegasus. A finals del 2017, un ex cap d’Afers Interns de la Policia Nacional va presentar una denúncia en un jutjat de Madrid en el marc d’una investigació per escoltes il·legals a agents del CNI on aportava diversos documents que apuntaven a la compra d’un sistema de vigilància feta per la cúpula policial de Mariano Rajoy. El comissari ja denunciava llavors que des del 2014 la policia disposava d’un programa de vigilància per intervenir telèfons “sense autorització judicial”.

La notícia de la compra d’un sistema de vigilància per part de la policia espanyola arriba el mateix dia que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) ha admès que ha espiat diversos líders independentistes a través del programa Pegasus. Fonts dels serveis secrets espanyols han explicat que en els últims anys ha fet servir el programa espia per vigilar líders independentistes, tot i que nega que fos un espionatge massiu, com denuncia Citizen Lab, i assegura que sempre s’ha fet amb autorització judicial, malgrat que el protocol actual només necessita de l’aprovació d’un jutge del Suprem i sense informar el ministeri fiscal.