Josep Maria Vallès és el candidat de Junts a l’alcaldia de Sant Cugat

Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat des del 2019, serà el candidat d’aquesta formació a les eleccions municipals del maig del 2023, com s’ha fet públic en una roda de premsa en aquesta ciutat vallesana. Aquesta ha estat una victòria pactada, ja que l’altre candidat de Junts per l’alcaldia era Carles Brugarolas qui finalment ha fet un pas al costat tot i haver empatat en vots per optar a les eleccions municipals de la localitat el 2023.

Joan Aymerich, exalcalde de Sant Cugat i Josep Maria Vallès, candidat a l’alcaldia de Junts de la ciutat

En una roda de premsa aquest divendres, Vallès ha estat nomenat el candidat oficial a l’alcaldia per la formació Junts per Catalunya. A l’acte he ha assistit el Secretari General de Junts per Catalunya, Jordi Turull; la regidora portaveu de Junts per Sant Cugat, Carmela Fortuny. De fet, ha estat el mateix Turull qui ha valorat i agraït “la bona actitud” de Josep Maria Vallès i Carles Brugarolas i de tots els membres del partit a Sant Cugat per tal “d’enfortir el projecte i recuperar l’alcaldia de Sant Cugat”. “Heu sumat per multiplicar”, ha sentenciat Turull.

Un pas al costat amb dignitat

Brugarolas també és regidor de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès hi havia empatat en vots del partit per presentar-se a les eleccions representant la formació. Tot i això, després de setmanes de converses entre els dos possibles candidats, Brugarolas ha decidit fer un pas el costat i deixar que sigui Vallès el que es presenti a les eleccions. Tot i això, ha mencionat que seguirà sent regidor de l’ajuntament. Davant d’aquesta situació, Vallès “ha agraït” moltíssim el pas al costat que ha fet el seu company i també li ha reconegut el gest que ha tingut en deixar el càrrec de portaveu de l’ajuntament en mans del candidat. D’aquesta manera doncs, serà Vallès el que representarà al partit les durant les eleccions del 2023.