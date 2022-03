Multa setmanal a l’alcaldessa de Sant Cugat fins que retiri uns llaços grocs

L’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla (ERC), haurà de pagar cada setmana una multa de 500 euros del seu patrimoni personal fins que faci retirar els llaços grocs i els cartells que hi ha a les finestres de l’Ajuntament de la població. Segons ha avançat aquest dijous el diari digital TOT Sant Cugat, és la decisió que ha pres el jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona en una estranya interlocutòria en què s’expressa l’ira de la magistrada del cas pel que considera “mala fe” de l’Ajuntament en el que se suposava que era el compliment de la sentència que els condemnava a retirar una pancarta en defensa dels presos polítics.

La condemna es va dictar arran d’una denúncia de Cs perquè al balcó de l’Ajuntament de Sant Cugat hi havia una pancarta que reclamava “llibertat presos polítics” i un llaç groc, com tantes n’hi ha hagut, inclosa la primera pancarta que va portar a una denúncia contra Quim Torra com a president de la Generalitat, que avui ha sigut jutjat en absència per la segona pancarta. Cap a finals de juny, coincidint amb els indults dels presos polítics i dies abans de la festa major de la població, la pancarta es va retirar. Tanmateix, no es van tocar els cartells amb missatges similars i els llaços grocs que hi havia dins d’alguns despatxos i que es veien des de fora.

La magistrada creu que li han intentat prendre el pèl

La interlocutòria del jutjat que obliga Ingla a pagar els 500 euros setmanals considera, però, que els llaços i cartells –molt més petits que la pancarta sentenciada– es van posar aleshores per substituir-la. La magistrada afirma que l’Ajuntament va actuar “de mala fe” i argumenta que les fotos presentades per demostrar el compliment de la sentència estan preses expressament des d’angles en què els llaços i els cartells interiors no es veuen.

Per això, la decisió contra l’alcaldessa –presa arran d’una nova denúncia de Cs, segons la qual la sentència no s’havia complert– assenyala que els 500 euros setmanals han de ser del seu patrimoni personal. Tal com ha informat el TOT Sant Cugat, l’alcaldessa hauria quedat molt sorpresa de la decisió judicial.