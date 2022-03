Boye recorda al tribunal que condemnar Torra assimila Espanya a Rússia

La vista oral del judici al president Quim Torra per la segona pancarta polèmica de la façana del Palau la Generalitat s’ha celebrat aquest dijous matí sense la presència de l’acusat, que havia anunciat a primera hora que no s’hi presentaria, ja que la llei ho permet en casos en què la pena és baixa. Un judici en què el seu advocat, Gonzalo Boye, s’ha esplaiat i ha recordat que “no s’ha aportat ni una sola prova que relacionés el seu client amb la hissada de la pancarta” i, en canvi, se n’han aportat de la seva retirada. Per tant, no s’ha acreditat cap fet objectiu, del delicte.

Boye també ha carregat contra el ministeri fiscal per qualificar “d’anecdòtica” la resolució de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa del juny del 2021 que instava les autoritats espanyoles a indultar els polítics presos i exiliats i a no prendre represàlies contra els actes simbòlics a favor seu. Un document aportat per la defensa. De fet, ha apuntat que aquesta mena de desqualificacions de la fiscalia posen al mateix nivell l’Estat espanyol que la Rússia de Vladímir Putin, que ha sortit del Consell d’Europa. “Així li he volgut deixar clar a la fiscalia”, ha assegurat Boye en declaracions a El Món.

“Podrien estalviar-se el judici i cremar Torra a la foguera”

Segons el lletrat de l’expresident, Espanya s’està apropant a Turquia o Polònia i el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ho tindrà en compte. “Vladímir Putin ha marxat del Consell d’Europa perquè també li molesten les seves resolucions i no vol que el TEDH li dicti sentències en contra”, ha arguït a la sala. També ha dit que si es dona per condemnat ja a Torra, es podrien haver estalviat el procediment judicial “i cremar-lo a la foguera”. “He estat apunt de dir condemnat, però li he dit a la jutgessa que encara ho podia esmenar”, ha comentat en conversa amb el Món. “Encara acabarem enraonant polonès”, ha afegit.

El president de la Generalitat Quim Torra atenent els mitjans de comunicació amb el seu advocat Gonzalo Boye / ACN

Durant el judici, ha declarat com a testimoni el periodista Pere Cardús, que era assessor de Torra en el moment dels fets i ara és l’actual cap de l’oficina de l’expresident. Ha explicat que ell va signar l’acta de recepció del requeriment del TSJC dirigit a Torra i al responsable del Palau, però que no s’ocupava dels temes jurídics. De fet, en aquest punt, l’advocat de Torra, Gonzalo Boye, ha protestat perquè la fiscal preguntava a Cardús sobre el contingut de reunions entre el lletrat i l’aleshores president de la Generalitat, que estan protegides pel secret professional.

En tot cas, Cardús ha dit que no va rebre cap ordre de Torra de mantenir o retirar la pancarta, però ha recordat que no era el primer cop que es penjava una pancarta al balcó en referència als drets humans o a altres qüestions polítiques i socials com la violència de gènere i mai s’havien instat a retirar, excepte . Així, ha recordat que actualment hi ha una pancarta contra la invasió russa d’Ucraïna i que a l’Ajuntament de Barcelona, a l’altre costat de la plaça Sant Jaume, sovint hi ha hagut altres pancartes similars.

Un inspector dels Mossos assegura que ningú es va oposar a la retirada de la pancarta

Per la seva banda, l’inspector dels Mossos d’Esquadra que va portar el requeriment del TSJC al Palau de la Generalitat ha explicat que ningú es va oposar a l’ordre i que ell, en més de 20 anys de professió, només ha vist una ordre similar contra la pancarta idèntica que s’havia fet retirar la primavera anterior que li va costar la inhabilitació de 18 mesos.

Ara la fiscalia acusa Torra d’un delicte de desobediència i li demana 20 mesos d’inhabilitació per a qualsevol càrrec públic electe o de govern d’àmbit local, autonòmic, estatal o europeu, i que aquesta inhabilitació comporti la privació “definitiva” d’aquests càrrecs públics i dels honors que comporten, així com la impossibilitat d’obtenir-los durant el temps de condemna. A més, li reclama 30.000 euros de multa.