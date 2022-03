Rússia deixarà de participar al Consell d’Europa

El Govern de Rússia ha anunciat aquest dijous que deixarà de participar al Consell d’Europa i ha denunciat que els països de la Unió Europea (UE) i l’OTAN treballen per soscavar l’organisme i l’espai comú al continent en el marc de la guerra d’Ucraïna, informa l’agència Europa Press. El Ministeri d’Exteriors rus ha assenyalat que la UE i l’OTAN mantenen una postura “no amistosa” i ha recalcat que mantenen “una línia de destrucció del Consell d’Europa de l’espai comú a nivell humanitari i legal a Europa”.

Així, ha apuntat que Moscou “no participarà” en els esforços per “transformar” el Consell d’Europa “en una altra plataforma per exalçar la superioritat i el narcisisme occidental”. “Deixem que gaudeixin de comunicar-se entre ells, sense Rússia”, ha manifestat, tal com ha recollit l’agència russa de notícies TASS, al mig del repunt de les tensions per l’ofensiva militar llançada el 24 de febrer per l’Exèrcit rus contra Ucraïna.

D’altra banda, els caps d’estat i de govern de la Unió Europea (UE) es troben aquest dijous i divendres a Versalles (França) en una cimera en què tractaran la demanda d’adhesió d’Ucraïna en plena invasió de la Federació Russa. La trobada informal estava programada des de feia mesos per abordar assumptes econòmics, però la guerra d’Ucraïna ha fet canviar l’agenda, informa l’agència ACN.

Segons fonts comunitàries, una de les possibilitats que hi ha sobre la taula dels responsables polítics és la de donar a Kíiv una associació privilegiada amb el club comunitari davant la divisió entre els 27 sobre la inclusió: alguns estats de l’est reclamen accelerar el procés, mentre altres veuen amb reticències l’entrada. Durant la trobada, les mateixes fonts preveuen que els líders acordin augmentar la despesa en defensa.

“L’ampliació és canviar la naturalesa de la Unió Europea i és una qüestió existencial fonamental per a tots els líders i països”, apunten fonts comunitàries, que destaquen que el posicionament de cada país sobre l’entrada de nous estats al club és “eminentment polític i complex”. Segons les mateixes fonts, que defensen que la UE ha contestat “bastant” ràpidament a les sol·licituds d’entrada d’Ucraïna, Geòrgia i Moldàvia, alguns països volen “moure ràpidament” el procés per a l’adhesió, tot i que altres ho contemplen amb “distància” i “volen tenir el debat corresponent en el futur”.

