Nova aliança en defensa del català a Catalunya. Òmnium, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han adreçat una carta al Papa Lleó XIV perquè aquesta “prioritzi” l’ús del català durant la seva visita a Catalunya. Una carta que arriba després de la polèmica i l’embolic que ha suscitat l’apartament del català previst pel Vaticà durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. “Demanar-vos explícitament que honoreu la vostra presència a la catalana terra, també, en la llegua pròpia”, assenyalen en la missiva conjunta enviada al Sant Pare les entitats signants. Uns col·lectius els quals donaran la carta al pare abat de Montserrat, Manel Gasch, qui serà l’encarregat de fer-la arribar al Sant Pare Lleó XIV.
Les entitats signants de la carta agraeixen que Lleó XIV la “deferència” de visitar Catalunya en les dates proposades pel Vaticà i que coincideixen amb l’aniversari de la mort de l’arquitecte Antoni Gaudí, el pare de la Sagrada família de qui diuen que esperaria que una celebració com la benedicció de la Torre de Jesús “fos també en la llengua des de la qual va exercir la seva fe cristiana”.
Reivindiquen Gaudí com una figura en defensa del català
Els autors de la carta dirigida a Lleó XIV assenyalen la importància de la utilització del català en la visita del Sant Pare a Catalunya reivindicat la figura d’Antoni Gaudí, de qui destaquen que fou un arquitecte “profundament arrelat a la terra catalana i defensor de la seva llengua, la catalana, tothora i a tot arreu”. De fet, les entitats signants assenyalen que Gaudí va patir episodis de repressió i persecució per part de les autoritats espanyoles pel simple fet de parlar en la seva llengua materna, el català.
Davant d’aquests fets els signants de la missiva demanen que el Sant Pare i l’Església catòlica “vetlli, com ha fet en el passat, per l’ús del català en totes les circumstàncies i situacions” i asseguren que hi ha molts catòlics al país que esperen la constitució d’una Conferència Episcopal Catalana, que defensen “beneficiaria la llengua i el respecte als drets com a poble”.