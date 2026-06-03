Nueva alianza en defensa del catalán en Cataluña. Òmnium, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell de la República y la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviado una carta al Papa León XIV para que este «priorice» el uso del catalán durante su visita a Cataluña. Una carta que llega después de la polémica y el lío que ha suscitado la exclusión del catalán prevista por el Vaticano durante la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia. «Pedirle explícitamente que honre su presencia en la tierra catalana, también, en la lengua propia», señalan en la misiva conjunta enviada al Santo Padre las entidades firmantes. Estos colectivos entregarán la carta al padre abad de Montserrat, Manel Gasch, quien será el encargado de hacerla llegar al Santo Padre León XIV.

Las entidades firmantes de la carta agradecen a León XIV la «deferencia» de visitar Cataluña en las fechas propuestas por el Vaticano y que coinciden con el aniversario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el padre de la Sagrada Familia de quien dicen que esperaría que una celebración como la bendición de la Torre de Jesús «fuera también en la lengua desde la cual ejerció su fe cristiana».

Reivindican a Gaudí como una figura en defensa del catalán

Los autores de la carta dirigida a León XIV señalan la importancia de la utilización del catalán en la visita del Santo Padre a Cataluña reivindicando la figura de Antoni Gaudí, de quien destacan que fue un arquitecto «profundamente arraigado a la tierra catalana y defensor de su lengua, la catalana, en todo momento y en todas partes». De hecho, las entidades firmantes señalan que Gaudí sufrió episodios de represión y persecución por parte de las autoridades españolas por el simple hecho de hablar en su lengua materna, el catalán.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el papa León XIV en la Casa Pontificia del Vaticano / ACN

Ante estos hechos los firmantes de la misiva piden que el Santo Padre y la Iglesia católica «velen, como ha hecho en el pasado, por el uso del catalán en todas las circunstancias y situaciones» y aseguran que hay muchos católicos en el país que esperan la constitución de una Conferencia Episcopal Catalana, que defienden «beneficiaría la lengua y el respeto a los derechos como pueblo».