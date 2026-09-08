Les set persones que han liderat l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) des de la seva fundació l’any 2011 fins ara s’han retrobat aquest dimarts a la seu nacional de l’entitat, al carrer Marina de Barcelona, en una mena de prèvia a la manifestació de la Diada d’aquest divendres. Dolors Marín, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Elisenda Paluzie, Dolors Feliu, Lluís Llach i l’actual president, Josep Vila, s’han reunit per escenificar una imatge d’unitat per reivindicar la trajectòria de l’organització i demanar una participació massiva en la pròxima manifestació de l’11 de Setembre. Els set presidents han instat la ciutadania a recuperar el paper actiu del carrer com a motor del procés sobiranista.
En aquest context, l’actual màxim responsable de l’entitat, Josep Vila, ha certificat un canvi de tendència en l’estat d’ànim de l’independentisme. “La pulsió independentista torna a aflorar; estem tancant l’etapa de dol”, ha asseverat, alhora que ha subratllat la importància de la pròxima cita: “Alguna cosa torna a moure’s i aquest 11 de Setembre tenim l’oportunitat de demostrar-ho”. Més enllà de la cita de la Diada, el dirigent independentista ha formulat una “doble crida” al conjunt de la societat: la primera, a sortir al carrer de manera decidida i pacífica amb l’estelada; la segona, a canalitzar aquesta resposta cap a un compromís estable a partir del 12 de setembre. “Que el 12 de setembre tota la gent independentista s’activi des de la diversitat que li sigui més còmoda, per rebel·lar-se contra la situació actual i activar amb força la lluita”, ha recalcat Vila.
Amb tot, Vila ha insistit que la pluralitat interna que ha caracteritzat els diferents mandats de l’ANC no és un símptoma de debilitat, sinó l’eina central per rearmar el moviment de cara al futur: “Al llarg d’aquests anys les propostes han estat diferents, els accents que cada mandat hem aportat han estat diferents i, per tant, no ens fa cap mena de por abordar un independentisme des de la diversitat”. Amb aquesta fotografia, l’ANC pretén situar la manifestació de l’11 de Setembre com el punt d’inflexió per “recuperar la confiança i la capacitat de la ciutadania de tornar a mobilitzar-se i organitzar-se”, tancant així un període de replegament i obrint una nova fase de reactivació social del sobiranisme.
La llengua i la unitat d’acció, en l’horitzó dels expresidents
Més enllà del discurs de la direcció actual, la resta d’expresidents han aportat els seus matisos respectius durant la trobada, situant la defensa de la llengua catalana com un eix vertebrador irrenunciable. A més, tots els expresidents han deixat clar que participaran en la manifestació, però no ho faran tots junts i així ho han evidenciat. Carme Forcadell, que estarà a la capçalera de la manifestació, ha alertat que “si volem salvar el país, hem de salvar la llengua, perquè sense llengua no tenim país”, una línia compartida per Elisenda Paluzie, qui ha subratllat que per aprofitar qualsevol oportunitat futura cap a la independència “és important que encara hi hagi llengua i hi hagi país”. Paluzie participarà en la manifestació de la Diada integrada en el bloc internacional de l’entitat.
En el pla estratègic, Dolors Feliu ha subratllat que ella anirà a la manifestació amb el moviment polític Dempeus per la Independència, i ha fet una criada a sortir al carrer amb la “convicció” i la reflexió sobre com assolir l’estat propi. En canvi, Dolors Marín ha reivindicat l’ANC com l'”única eina” eficaç per aconseguir-ho, però ha deixat clar que ella no estarà en cap capçalera perquè vol estar “amb la gent” En aquest sentit, ha dit que l’independentisme ha d’actuar com els estornells, uns ocells que es mouen junts –poden arribar a ser milers– de manera coordinada pel cel. Finalment, l’actual vicepresident, Lluís Llach, ha ironitzat sobre la seva disposició a manifestar-se “on el president mani”.