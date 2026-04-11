L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha tornat a posar en marxa l’independentisme i ho ha fet amb la celebració d’un simposi que lluïa sota el títol de ‘L’independentisme davant un nou cicle electoral’, un simposi que busca redefinir i tornar a activar el debat sobre quin ha de ser el “paper de l’independentisme” de cara a les pròximes eleccions. Durant la jornada de debat l’ANC ha posat la construcció de noves propostes concretes davant del nou escenari polític que s’obre en els següents comicis i demanen posar el focus del debat en la necessitat que té el moviment independentista de “redefinir l’estratègia” després de les derrotes electorals en els darrers cicles electorals i la pèrdua d’hegemonia institucional derivada d’aquests resultats electorals.
L’obertura de l’acte ha estat a càrrec de Josep Vila, coordinador d’Incidència Política, qui ha aprofitat d’aquest espai per recordar l’activista independentista Blanca Serra, una de les figures històriques de la lluita pel país i sòcia de l’ANC que ha mort aquesta nit als 82 anys.
Refer l’hegemonia independentista institucional
L’acte ha comptat amb dos blocs. En primer lloc, un bloc d’anàlisi sobre el cicle electoral 23/24 que ha estat fet pel periodista i director de VilaWeb, Vicent Partal, una anàlisi del qual ha extret conclusions sobre els factors que han portat a la pèrdua de l’hegemonia independentista” i destaca que “la decepció col·lectiva, la incapacitat dels partits per mantenir-se units i la repressió espanyola” són alguns dels factors que han portat a la pèrdua de poder independentista.
Després de l’anàlisi la politòloga i analista econòmica Mercè Amich; l’historiador Xavier Díez; l’experta en mediació Carme Garcia i l’historiador Ferran Mascarell han estat els protagonistes d’una taula rodona en la qual s’han explicat les necessitats de l’independentisme per construir una nova hegemonia política després de les derrotes electorals del 23 i el 24. Amich ha apostat per “fugir del fals dilema entre un nacionalisme excloent i un independentisme de majories que sigui innocu” mentre que l’historiador Xavier Díez ha destacat que “un moviment independentista exitós ha de contenir la representació de tota la societat”. Per la seva banda Garcia ha reivindicat el paper de l’ANC com a “paraigua i connector de majories”, mentre que Mascarell ha sentenciat que “el poble català és un constructe polític desmillorat perquè ens fallen algunes pedres essencials com els partits polítics”.