La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha vuelto a poner en marcha el independentismo y lo ha hecho con la celebración de un simposio que lucía bajo el título de ‘El independentismo frente a un nuevo ciclo electoral’, un simposio que busca redefinir y volver a activar el debate sobre cuál debe ser el «papel del independentismo» de cara a las próximas elecciones. Durante la jornada de debate la ANC ha puesto la construcción de nuevas propuestas concretas ante el nuevo escenario político que se abre en los siguientes comicios y piden poner el foco del debate en la necesidad que tiene el movimiento independentista de «redefinir la estrategia» después de las derrotas electorales en los últimos ciclos electorales y la pérdida de hegemonía institucional derivada de estos resultados electorales.

La apertura del acto ha estado a cargo de Josep Vila, coordinador de Incidencia Política, quien ha aprovechado este espacio para recordar a la activista independentista Blanca Serra, una de las figuras históricas de la lucha por el país y socia de la ANC que ha muerto esta noche a los 82 años.

Recuperar la hegemonía independentista institucional

El acto ha contado con dos bloques. En primer lugar, un bloque de análisis sobre el ciclo electoral 23/24 que ha sido realizado por el periodista y director de VilaWeb, Vicent Partal, un análisis del cual ha extraído conclusiones sobre los factores que han llevado a la pérdida de la hegemonía independentista» y destaca que “la decepción colectiva, la incapacidad de los partidos para mantenerse unidos y la represión española” son algunos de los factores que han llevado a la pérdida de poder independentista.

Imagen de la jornada | ANC

Después del análisis la politóloga y analista económica Mercè Amich; el historiador Xavier Díez; la experta en mediación Carme Garcia y el historiador Ferran Mascarell han sido los protagonistas de una mesa redonda en la que se han explicado las necesidades del independentismo para construir una nueva hegemonía política después de las derrotas electorales del 23 y el 24. Amich ha apostado por «huir del falso dilema entre un nacionalismo excluyente y un independentismo de mayorías que sea inocuo» mientras que el historiador Xavier Díez ha destacado que «un movimiento independentista exitoso debe contener la representación de toda la sociedad». Por su parte Garcia ha reivindicado el papel de la ANC como “paraguas y conector de mayorías”, mientras que Mascarell ha sentenciado que “el pueblo catalán es un constructo político empeorado porque nos fallan algunas piedras esenciales como los partidos políticos».