L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural ha fet una crida a l’independentisme per tenyir el Tour de França d’estelades durant les tres etapes que es disputen a Catalunya els pròxims dies 4, 5 i 6 de juliol. La iniciativa, que compta amb el suport i implicació del Consell de la República i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), vol convertir l’esdeveniment en una “gran demostració cívica i democràtica” a favor del dret a l’autodeterminació. A banda de banderes estelades, també hi haurà pancartes i missatges a favor de la independència de Catalunya durant el recorregut de les tres etapes.
Per coordinar l’acció, les entitats han habilitat el lloc web esteladesaltour.cat, un espai digital on la ciutadania pot consultar els detalls de les etapes, el recorregut i els punts de mobilització. La plataforma, que s’anirà actualitzant contínuament, oferirà informació sobre els llocs exactes de convocatòria –concentrats principalment en les sortides, arribades i punts intermedis– i els espais habilitats per al repartiment d’estelades i material gràfic descarregable. Tot i la distribució de banderes que faran les assemblees territorials –que fa setmanes que treballen en la logística–, s’ha fet una crida perquè tothom que en tingui una a casa la porti personalment.
Un “aparador mediàtic” internacional
El president de l’ANC, Josep Vila, ha defensat la mobilització com una demostració de força necessària a escala internacional. “Necessitem tornar a omplir els carrers i demostrar que el moviment continua fort i compromès“, ha assenyalat Vila, insistint que cal aprofitar la ronda francesa per mostrar al món que “el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol no està resolt” i que la “voluntat d’esdevenir un estat independent continua intacta”.
En una línia similar s’ha expressat el president d’Òmnium, Xavier Antich, qui ha fet un fita a la mobilització pacífica com una oportunitat per mostrar al món que a Catalunya “hi ha un poble que continua defensant, de manera democràtica i cívica, el seu dret a decidir lliurement el futur polític”. “El pas del Tour és una oportunitat excepcional per tornar a mostrar la catalanitat al món i que la voluntat d’assolir la independència continua ben viva, amb una societat civil organitzada disposada a manifestar-se de manera pacífica”, ha afegit.
Continuïtat en el món del ciclisme
Aquesta acció a les carreteres del Tour de França no és un fet aïllat, ja que aquesta crida dona continuïtat a altres accions que s’han dut a terme en competicions com la Volta a Catalunya, la Vuelta a Espanya o, més recentment, a mitjans de juny, la Volta femenina a Catalunya. A més, des de l’AMI i el Consell de la República han remarcat la importància de reactivar la mobilització de l’independentisme al carrer, especialment quan quedaran dos mesos per a la Diada d’enguany.
Els punts de concentració oficials per a cadascuna de les etapes del Tour de França
Etapa 1: Barcelona – Barcelona (4 de juliol):
- Montjuïc (Barcelona): A les 15:00h a l’Avinguda Maria Cristina.
- Fòrum (Barcelona): A les 15:30h a la cruïlla del Carrer Josep Pla amb l’Avinguda Litoral.
- Sagrada Família (Barcelona): A les 15:30h a la cruïlla del Carrer Provença amb el Carrer Sicília.
Etapa 2: Tarragona – Barcelona (5 de juliol):
- Tarragona: A les 11:30h a la Rambla Nova (a la cruïlla amb el Carrer Sant Agustí).
- Viladecans: A les 14:30h a la Plaça Europa (Avinguda Generalitat amb Carretera de la Vila).
- Begues: A les 15:30h al port de muntanya de Begues.
- Montjuïc (Barcelona): A les 15:30h a l’Avinguda Maria Cristina.
Etapa 3: Granollers – Els Angles (6 de juliol):
- Granollers: A les 10:00h a la Plaça d’Espanya.
- Vic: A les 12:00h a la Plaça de Santa Clara (zona de la Fanzone de la Rambla del Passeig).
- Puigcerdà: A les 12:00h a la Plaça Comtat de Cerdanya (a la rotonda gran del Carrefour).