La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han hecho un llamado al independentismo para llenar el Tour de Francia de esteladas durante las tres etapas que se disputan en Cataluña los próximos días 4, 5 y 6 de julio. La iniciativa, que cuenta con el apoyo e implicación del Consell de la República y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), quiere convertir el evento en una «gran demostración cívica y democrática» a favor del derecho a la autodeterminación. Además de banderas esteladas, también habrá pancartas y mensajes a favor de la independencia de Cataluña durante el recorrido de las tres etapas.

Para coordinar la acción, las entidades han habilitado el sitio web esteladesaltour.cat, un espacio digital donde la ciudadanía puede consultar los detalles de las etapas, el recorrido y los puntos de movilización. La plataforma, que se irá actualizando continuamente, ofrecerá información sobre los lugares exactos de convocatoria –concentrados principalmente en las salidas, llegadas y puntos intermedios– y los espacios habilitados para el reparto de esteladas y material gráfico descargable. A pesar de la distribución de banderas que harán las asambleas territoriales –que llevan semanas trabajando en la logística–, se ha hecho un llamado para que todos los que tengan una en casa la lleven personalmente.

Un «escaparate mediático» internacional

El presidente de la ANC, Josep Vila, ha defendido la movilización como una demostración de fuerza necesaria a escala internacional. «Necesitamos volver a llenar las calles y demostrar que el movimiento sigue fuerte y comprometido«, ha señalado Vila, insistiendo en que es necesario aprovechar la ronda francesa para mostrar al mundo que «el conflicto político entre Cataluña y el Estado español no está resuelto» y que la «voluntad de convertirse en un estado independiente sigue intacta».

Manifestantes con esteladas en la manifestación de la ANC con motivo de la Diada / Jordi Borràs / ACN

En una línea similar se ha expresado el presidente de Òmnium, Xavier Antich, quien ha destacado la movilización pacífica como una oportunidad para mostrar al mundo que en Cataluña «hay un pueblo que sigue defendiendo, de manera democrática y cívica, su derecho a decidir libremente el futuro político». «El paso del Tour es una oportunidad excepcional para volver a mostrar la catalanidad al mundo y que la voluntad de alcanzar la independencia sigue muy viva, con una sociedad civil organizada dispuesta a manifestarse de manera pacífica», ha añadido.

Continuidad en el mundo del ciclismo

Esta acción en las carreteras del Tour de Francia no es un hecho aislado, ya que este llamado da continuidad a otras acciones que se han llevado a cabo en competiciones como la Volta a Catalunya, la Vuelta a España o, más recientemente, a mediados de junio, la Volta femenina a Catalunya. Además, desde el AMI y el Consell de la República han remarcado la importancia de reactivar la movilización del independentismo en la calle, especialmente cuando quedarán dos meses para la Diada de este año.

Los puntos de concentración oficiales para cada una de las etapas del Tour de Francia

Etapa 1: Barcelona – Barcelona (4 de julio):

Montjuïc (Barcelona): A las 15:00h en la Avenida Maria Cristina.

Fòrum (Barcelona): A las 15:30h en la intersección de la Calle Josep Pla con la Avenida Litoral.

Sagrada Familia (Barcelona): A las 15:30h en la intersección de la Calle Provença con la Calle Sicilia.

Etapa 2: Tarragona – Barcelona (5 de julio):

Tarragona: A las 11:30h en la Rambla Nova (en la intersección con la Calle Sant Agustí).

Viladecans: A las 14:30h en la Plaza Europa (Avenida Generalitat con Carretera de la Vila).

Begues: A las 15:30h en el puerto de montaña de Begues.

Montjuïc (Barcelona): A las 15:30h en la Avenida Maria Cristina.

Etapa 3: Granollers – Els Angles (6 de julio):