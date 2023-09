Aragonès qualifica d'”autèntica aberració” la condemna a Buch

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha qualificat d'”autèntica aberració” la sentència de la secció segona de l’Audiència de Barcelona que condemna l’exconseller d’Interior, Miquel Buch, i l’exescorta del president Lluís Escolà a quatre anys i mig i quatre anys de presó respectivament. En un comentari al seu compte d’X, l’antic Twitter, Aragonès ha defensat que davant d’aquesta sentència el camí és “l’amnistia i l’autodeterminació”.

La condemna d’Aragonès ha arribat després de fer-se pública la reacció d’Esquerra i de diversos dirigents del partit, que han donat suport a l’exconseller Buch i l’exescorta de Carles Puigdemont. “L’Estat no atura la seva repressió; nosaltres tampoc aturarem la lluita per l’amnistia i la llibertat”, ha afirmat el partit en un missatge similar al del president de la Generalitat. El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha dit també a les xarxes que la sentència és “un nou exemple de la voracitat repressiva de la justícia espanyola contra l’exercici democràtic de les institucions catalanes; una barbaritat de condemna”.

Amnistia per acabar amb la “persecució política-judicial”

La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, per la seva banda, ha destacat que “per això és tan necessària l’amnistia”. “Per això és tan rellevant resoldre el conflicte polític amb l’autodeterminació. Per això s’ha d’acabar aquesta persecució política-judicial. Per això volem ser un nou estat, per garantir justícia”, ha sentenciat.

La consellera d’Exteriors, Meritxell Serret, també s’ha dirigit a Buch a la xarxa assegurant que “davant la repressió que no s’atura, persistim amb més democràcia: amnistia i autodeterminació”. L’exconseller Raül Romeva considera la sentència “injusta i aberrant” i ha remarcat que “la causa general contra l’independentisme continua, però no ens aturarà”. Continuem lluitant per la fi de la repressió i l’autodeterminació”, ha reblat.

El vicesecretari de comunicació i estratègia d’ERC, Marc Colomer, ha assenyalat que la sentència és “el reflex d’un estat corcat i obsessiu”. “Dempeus, determinats i ferms per l’amnistia i l’autodeterminació”, ha escrit. Altres dirigents com l’exconseller i membre de la direcció d’ERC, Juli Fernández, i l’exconsellera Dolors Bassa també han volgut mostrar el seu suport a l’extitular d’Interior.