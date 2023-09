Buch veu “injusta” la condemna per l’escorta de Puigdemont i recorrerà

L’exconseller d’Interior, Miquel Buch, ha anunciat aquest dijous al matí que presentarà un recurs contra la sentència “injusta” de l’Audiència de Barcelona, que l’ha condemnat a quatre anys i mig de presó pel cas de l’escorta de Carles Puigdemont. El tribunal l’ha condemnat per un delicte de malversació en considerar que va utilitzar fons públics per contractar un assessor que, en realitat, feia tasques d’escorta del president català a l’exili.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Buch ha qualificat de “bèstia” la sentència i assegura que no s’ajusta als fets. “Estic convençut del que vaig fer i per a mi és injusta la condemna i la recorreré”. L’exconseller, que en el moment de l’entrevista encara no havia pogut llegir els detalls de la sentència, ha explicat que vol veure “quins són els arguments” de l’Audiència de Barcelona per justificar la condemna, ja que no entén com han pogut arribar a aquesta conclusió “veient el que va passar i com van anar totes les sessions del judici”.

Lluís Escolà i Miquel Buch, en un moment del judici/ACN

Buch manté que “no hi havia causa” pel cas de l’escorta de Puigdemont

Buch manté que “no hi havia causa” contra ell per anar a judici i està convençut que “algú buscava alguna cosa més”. L’exconseller d’Interior ha desvinculat la sentència i el seu recurs de les negociacions que Junts i ERC mantenen amb el govern espanyol per lligar una llei d’amnistia pel Procés. “És un element extern a tot el que estem parlant. Hi hagi o no llei d’amnistia, estem segurs que no vam cometre cap il·legalitat i anirem a defensar-ho a tots els estaments judicials que calgui”, ha etzibat.

La sentència, d’una vuitantena de pàgines, imposa una pena de quatre anys i mig de presó i nou anys d’inhabilitació especial a Buch, mentre que al sergent Lluís Escolà li han imposat una pena de quatre anys de presó i 10 anys d’inhabilitació absoluta pel mateix delicte de malversació. La Fiscalia demanava sis anys de presó a l’exconseller i quatre anys i mig a l’agent dels Mossos d’Esquadra.