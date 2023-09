Buch ve “injusta” la condena por el escolta de Puigdemont y recurrirá

El exconsejero de Interior, Miquel Buch, ha anunciado este jueves por la mañana que presentará un recurso contra la sentencia “injusta” de la Audiencia de Barcelona, que lo ha condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso del escolta de Carles Puigdemont. El tribunal lo ha condenado por un delito de malversación al considerar que utilizó fondos públicos para contratar un asesor que, en realidad, hacía tareas de escolta del presidente catalán en el exilio.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Buch ha calificado de “bestia” la sentencia y asegura que no se ajusta a los hechos. “Estoy convencido de lo que hice y para mí es injusta la condena y la recurriré”. El exconsejero, que en el momento de la entrevista todavía no había podido leer los detalles de la sentencia, ha explicado que quiere ver “cuáles son los argumentos” de la Audiencia de Barcelona para justificar la condena, puesto que no entiende cómo han podido llegar a esta conclusión “viendo el que pasó y cómo fueron todas las sesiones del juicio”.

Lluís Escolà y Miquel Buch, en un momento del juicio/ACN

Buch mantiene que «no había causa» por el caso del escolta de Puigdemont

Buch mantiene que “no había causa” contra él para ir a juicio y está convencido de que “alguien buscaba algo más”. El exconsejero de Interior ha desvinculado la sentencia y su recurso de las negociaciones que Junts y ERC mantienen con el gobierno español para atar una ley de amnistía por el Proceso. “Es un elemento externo a todo lo que estamos hablando. Haya o no ley de amnistía, estamos seguros de que no cometimos ninguna ilegalidad e iremos a defenderlo a todos los estamentos judiciales que haga falta”, ha sentenciado.

La sentencia, de unas ochenta páginas, impone una pena de cuatro años y medio de prisión y nueve años de inhabilitación especial a Buch, mientras que al sargento Lluís Escolà le han impuesto una pena de cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta por el mismo delito de malversación. La Fiscalía pedía seis años de prisión al exconsejero y cuatro años y medio al agente de los Mossos d’Esquadra.