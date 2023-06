Un informe fantasma de los Mossos contra el escolta de Puigdemont sorprende al tribunal

Segunda jornada del juicio por prevaricación contra el ex consejero de Interior, Miquel Buch, y el exescolta del presidente Carles Puigdemont, Lluís Escolà. Una vista oral donde la fiscalía pide penas de 6 años y 4 años y medio de prisión y hasta 27 años de inhabilitación. El juicio ha empezado puntual, y los tres primeros testigos han ido bastante rápidos. Todo y la rapidez, han ido bastante bien para la defensa de los dos acusados. Una acusación sobre la contratación de Monaguillo como cargo de confianza del consejero y que la fiscalía, a propuesta de Ciutadans, interpreta como una tapadera para poder poner escoltas al presidente exiliado.

Uno de los testigos, el único que de momento se ha ensartado al estrado de uniforme, ha sido el intendente 4640, subjefe de la Comisaría General Técnica. Su testigo ha sido una repasada a un informe contrario a Monaguillo siguiendo y haciendo bondad a las preguntas del fiscal Pedro Ariche, el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña. Pero al llegar los turnos de las defensas, se ha girado como un calcetín. La abogada de Buch, Judi Gené, ha pedido al tribunal que le mostrara el atestado que había estado explicando y defendiendo hasta el momento. No estaba ni firmado ni tenía fecha. Incluso, el presidente de la Sala José Carlos Iglesias, ha intervenido para aclarar la situación. El intendente ha confirmado que no tenía firma, pero si el nombre, pero tampoco había fecha.

El intendente intentando encontrar la fecha inexistente de su informe que ha sorprendido al Tribunal/QS

Un informe sin fecha… ni firma

El primer testigo de la jornada ha estado de un sargento de la división de escoltas, que protegía el presidente Quim Torra ha explicado al tribunal que había hecho tareas de vigilancia sin arma en Bélgica, Eslovenia y en los EE. UU.. Ahora bien, ha obviado, como sí que recordó un compañero suyo en la jornada de ayer, que era el ministerio de Asuntos exteriores o Interior, los que los autorizaba a llevar armas o no. En todo caso, ha asegurado que en un encuentro del Consejo de la República vio a Monaguillo en posición que «podrían llegar a ser compatibles con tareas de vigilancia». A preguntas de la defensa de Monaguillo, Isabel Elbal, no ha podido asegurar que hiciera de escolta.

Apenas después, el intendente 4640, ha detallado la vida laboral de Monaguillo desde que dejó los Mossos para incorporarse en comisión de servicios por cargo de confianza. Así como los permisos, vacaciones y festivos que aprovechó Monaguillo para ir a Bélgica. Pero, una vez han llegado las defensas, el intendente no lo ha pasado todo lo bien que con el fiscal. Gené le ha preguntado, una vez el intendente tenía el informe en las manos, si le podía decir la fecha. «A mi copia no está», ha advertido la letrada. El policía ha empezado a pasar páginas y las páginas y al final se ha rendido: «Pues, no no hay fecha». Pero aquí no ha acabado, porque también le ha preguntado si estaba firmado el informe. Tampoco lo estaba. Solo había el nombre. El presidente de Sala ha saltado como un muelle y le ha pedido si lo ratificaba. El intendente ha defendido que él podría corroborar las partes que le han encomendado a él, pero ha admitido que tenía que responder de todo. El juez no lo ha visto claro.