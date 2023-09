Aragonès califica de «auténtica aberración» la condena a Buch

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha calificado de «auténtica aberración» la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Barcelona que condena el ex consejero de Interior, Miquel Buch, y el exescorta del presidente Lluís Escolà a cuatro años y medio y cuatro años de prisión respectivamente. En un comentario a su cuenta de X, el antiguo Twitter, Aragonés ha defendido que ante esta sentencia el camino es «la amnistía y la autodeterminación».

La condena de Aragonès ha llegado después de hacerse pública la reacción de Esquerra y de varios dirigentes del partido, que han apoyado al ex consejero Buch y el exescorta de Carles Puigdemont. «El Estado no para su represión; nosotros tampoco pararemos la lucha por la amnistía y la libertad», ha afirmado el partido en un mensaje similar al del presidente de la Generalitat. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho también en las redes que la sentencia es “un nuevo ejemplo de la voracidad represiva de la justicia española contra el ejercicio democrático de las instituciones catalanas; una barbaridad de condena”.

Amnistía para acabar con la «persecución político-judicial»

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, por su parte, ha destacado que «por eso es tan necesaria la amnistía». «Por eso es tan relevante resolver el conflicto político con la autodeterminación. Por eso se tiene que acabar esta persecución política-judicial. Por eso queremos ser un nuevo estado, para garantizar justicia”, ha sentenciado.

La consejera de Exteriores, Meritxell Serret, también se ha dirigido a Buch en la red asegurando que “ante la represión que no se para, persistimos con más democracia: amnistía y autodeterminación”. El ex consejero Raül Romeva considera la sentencia «injusta y aberrante» y ha remarcado que «la causa general contra el independentismo continúa, pero no nos parará». Continuamos luchando por el fin de la represión y la autodeterminación», ha remachado.

El vicesecretario de comunicación y estrategia de ERC, Marc Colomer, ha señalado que la sentencia es «el reflejo de un estado carcomido y obsesivo». «De pie, determinados y firmes por la amnistía y la autodeterminación”, ha escrito. Otros dirigentes como el ex consejero y miembro de la dirección de ERC, Juli Fernández, y la ex consejera Dolors Bassa también han querido mostrar su apoyo al extitular de Interior.