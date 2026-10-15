La convocatòria d’eleccions espanyoles ha reactivat els moviments en el tauler de l’independentisme unilateralista i extraparlamentari. La formació Alhora i la plataforma Dempeus x la Independència han establert canals de diàleg directe que han permès “trencar el gel” i aconseguir una primera entesa estratègica: que la plataforma sobiranista no faci una crida a l’abstenció o al vot nul per a les eleccions espanyoles del 29-N. L’acostament entre les dues organitzacions, confirmat pel mateix Jordi Graupera a través de la xarxa social X, s’ha concretat, segons ha pogut saber El Món, a través de diverses trobades digitals i presencials entre Alhora i Dempeus.
Tot i que la plataforma no celebrarà el seu congrés fundacional fins al mes de desembre i compta amb una ponència política que descarta la participació electoral a Madrid, la direcció de Dempeus ha acceptat la petició d’Alhora de moderar el seu posicionament per no perjudicar l’espai sobiranista que concorre als comicis. De fet, Dempeus també valora “positivament” els contactes iniciats darrerament per avaluar la possibilitat de conformar una candidatura a les eleccions espanyoles, i destaquen que el diàleg entre aquests espais és “un primer pas en el camí del diàleg i la col·laboració que ha de portar-nos a construir un espai polític independentista coherent i ferm, determinat a culminar allò que vam votar l’octubre del 2017 i a fer efectiva la independència de Catalunya”.
Arran d’aquest diàleg, Dempeus ha decidit mantenir-se al marge dels comicis espanyols i no fer campanya per l’abstenció. Fonts de la plataforma han confirmat les trobades i han explicat a aquest diari que “hi ha bona sintonia” amb la formació de Graupera i consideren que el gest és un punt de partida de cara a trobar confluències de cara a les pròximes eleccions al Parlament. Ambdues formacions coincideixen que aquests contactes són un “punt de partida“. D’altra banda, fonts d’Alhora exposen a aquest diari que les trobades han servit per fer una “reflexió compartida” sobre la necessitat que els espais de l’independentisme extraparlamentari puguin treballar plegats en diversos fronts.
Volem donar les gràcies a Dempeus (@dempeusXindepe) per aquest comunicat després d’haver-nos assegut a parlar. Sabem que el seu manifest fundacional rebutja presentar-se a les eleccions del Congrés. Però que hagin decidit no fer campanya per l’abstenció no és menor i no ho donem per descomptat. Ens continuarem trobant. Entre tots reconstruirem l’espai independentista. Fins a la llibertat.— Jordi Graupera (@JordiGraupera) October 14, 2026
Cursa contra rellotge d’Alhora per aconseguir els avals
En paral·lel a aquestes converses, Alhora ha posat a ple rendiment la seva estructura organitzativa amb la posada en marxa de la campanya “Fora Espanya” per aconseguir les signatures que la llei electoral exigeix per presentar una candidatura. En necessita unes 6.000, però la formació s’ha fixat l’objectiu d’aconseguir-ne unes 8.000 per no haver de patir amb signatures invalidades. Des de la direcció de la formació reconeixen la complexitat del procés: “Sempre és molt difícil aconseguir 8.000 signatures en un període tan curt”.
Les candidatures per als comicis s’han de presentar entre el 21 i el 26 d’octubre, un marge de temps molt ajustat en el que Alhora també té en compte que les previsions de pluges dels pròxims dies poden complicar la feina. No obstant això, la formació mostra optimisme davant la resposta de les seves bases. A hores d’ara, Alhora compta amb 500 voluntaris activats per a la recollida d’avals als carrers i ha registrat prop de 100 noves militàncies, xifres que des de la formació qualifiquen de “creixement exponencial” respecte als processos anteriors de fa dos anys.