La formació independentista Alhora ha certificat la recollida de 15.386 avals per a la seva candidatura Fora Espanya de cara a les eleccions al Congrés previstes per al pròxim 29 de novembre. Aquesta xifra permet al partit presentar-se de manera oficial a les quatre circumscripcions catalanes, en superar amb escreix el llindar mínim que fixa la llei orgànica del règim electoral general (LOREG) obliga els partits sense representació al Congrés a aportar les signatures d’almenys el 0,1% dels electors de cada demarcació, 5.929 en total. El partit de Jordi Graupera ha superat aquests barems a totes les circumscripcions: 11.668 avals a Barcelona –amb un mínim exigit de 4.399–, 1.796 a Girona –576–, 1.281 a Tarragona –627– i 641 a Lleida –327–. Amb tot, la formació gairebé duplica l’objectiu intern de 8.000 signatures que s’havia fixat inicialment per disposar d’un marge de seguretat davant de possibles paperetes invàlides.
El partit remarca en un comunicat que la consecució d’aquests resultats s’ha sustentat en una “sistema descentralitzat”, que ha integrat eines de creuament de dades i canals de coordinació basats en intel·ligència artificial. Un dispositiu format per més de 500 voluntaris ha mobilitzat l’entorn proper –familiars, amics, companys de feina i veïns– per canalitzar les signatures cap als punts habilitats arreu del territori. En dues setmanes, el partit ha impulsat prop de 80 parades informatives i actes de carrer, habilitant simultàneus 23 locals de recollida repartits per una quarantena de municipis de les quatre demarcacions.
Posteriorment, un operatiu logístic integrat per voluntaris ha transportat de manera centralitzada els fulls de signatura cap a les capitals de demarcació per fer-ne el recompte definitiu abans del lliurament institucional. Paral·lelament, els ciutadans residents a l’exterior i aquells electors proveïts de certificat digital han pogut formalitzar el suport de manera telemàtica mitjançant la plataforma alhoraexterior.cat, una via que ha aportat més de 250 avals i que roman habilitada fins a la mitjanit d’avui.
Alhora recull 15.386 avals, gairebé triplicant el mínim legal exigit. Gràcies als més de 500 voluntaris que han fet punts de signatures, han cedit locals, han fet recompte, han fet quilòmetres i gracies a tots els que han signat. https://t.co/PIyHjIW43E https://t.co/26vd3NiREs— Alhora (@alhora_cat) October 26, 2026
Dissabte rècord i forta injecció de militants
El degoteig de suports va viure el seu punt àlgid durant la jornada de dissabte 24 d’octubre, quan es van registrar unes 3.000 signatures a les diferents carpes instal·lades arreu del país. A aquesta xifra s’hi va sumar la macrorecollida organitzada diumenge passat al voltant del Camp Nou amb motiu del matx entre el Barça i el Madrid, on es van aplegar prop de 1.500 susignatures en només tres hores. Aquesta acció va comptar amb la presència d’una cinquantena de voluntaris a les portes de l’estadi, entre els quals hi havia el president de la formació, Jordi Graupera, i la secretària general, Mariona Bosch.
A banda de la repercussió al carrer, el partit assenyala que l’interès ciutadà s’ha traduït a l’entorn digital, amb un increment que, segons exposa la fomració, ha multiplicat per tres les cerques d’Alhora al cercador Google. Així mateix, Alhora destaca un creixement significatiu del nombre de militants des que es va prendre la decisió d’optar a la contesa electoral, amb la previsió d’assolir la fita dels 700 afiliats al llarg de la campanya.