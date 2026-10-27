La formació independentista Alhora va formalitzar ahir la presentació de més de 16.000 signatures –més del doble legal exigit– i les candidatures de circumscripció per concórrer a les pròximes eleccions espanyoles del 29 de novembre. Sota el lema “Fora Espanya”, la llista per Barcelona estarà encapçalada pel president del partit, Jordi Graupera, mentre que la vicepresidenta, Júlia Ojeda, liderarà la candidatura per Girona. En un moviment per obrir espai a perfils de trajectòria pròpia en l’activisme de base, l’escriptor Miquel Bonet i l’exdiputada de Junts Cristina Casol se situen al capdavant de les llistes per Tarragona i Lleida, respectivament.
El disseny de les candidatures dona compliment al mandat de la consulta interna celebrada l’11 d’octubre, quan la militància va encomanar a la direcció articular un front comú amb l’independentisme de base per “bastir un front comú que posi la independència de Catalunya al centre de la conversa”. Malgrat el poc marge temporal imposat pel calendari electoral, el partit ha articulat “a contrarellotge” unes llistes transversal on conflueixen “militants històrics i nous actors” procedents de diferents punts dels Països Catalans i de diversos àmbits de la lluita sobiranista.
Graupera ha definit la llista d’Alhora com una opció dirigida directament al votant desenganyat amb el rumb de la política institucional dels darrers anys. “Presentem aquesta candidatura per obrir-la a tot l’independentisme que s’ha quedat orfe de vot després d’anys de decadència política”, ha afirmat el president de la formació. En aquest sentit, Graupera ha admès l’heterogeneïtat dels suports que busquen captar a les urnes: “Som conscients que alguns dels independents i de la gent que ens votaran ho faran com a vot prestat per aquestes eleccions, aspirem estar a l’altura del seu compromís i representar-los amb un ‘no’ rotund a Espanya”.
Transversalitat territorial i perfils de l’activisme lingüístic i social
La presència de Bonet a Tarragona i de Casol –que formarà tàndem a Lleida amb el professor i activista Pau Carbonell– reflecteix l’estratègia del partit per penetrar al territori mitjançant perfils independents. A la demarcació de Barcelona, la llista compta en els llocs capdavanters amb la periodista Pilar Carracelas (número dos), el regidor de Granollers Primàries Joan Ricart, la secretària general del partit, Mariona Bosch, i la investigadora Elisabet Vives. Tancant la llista per la capital catalana hi figuren el membre dels CDR encausats a l’operació Judes i recentment amnistiat, Txevi Buigas, i la metgessa i exregidora Mònica Ribell.
El component activista s’estén pel conjunt de les circumscripcions. A Barcelona s’hi sumen membres de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) com Josep Selga i Maurici Santamaria, l’escriptora i defensora dels drets lingüístics Pit-Roig Vinyals, la docent Txell Escuder o el metge mallorquí Joan Àngel Coll. També integren la llista membres de la Societat d’Estudis Militars (SEM), col·lectius en defensa del sector agrari, parelles lingüístiques i plataformes de famílies pel català a l’escola.
A la circumscripció de Girona, on l’analista Marc Tomàs ocupa el segon lloc, la candidatura inclou la mestra de La Bressola a Canet de Rosselló Anna Fernàndez Cornellas i es tanca amb l’escriptor i antropòleg Adrià Pujol Cruells. Pel que fa a Tarragona, la tanca Neus Barberà, activista de Decidim i Joves pel Valencià, amb el físic Txus Moreno com a número tres. Finalment, la llista lleidatana compta amb l’escriptora Anna Punsoda i es tanca amb l’historiador alacantí i veterà militant del PSAN David Garrido.
Validació del múscul organitzatiu intern
Més enllà de la composició de les llistes, la direcció d’Alhora ha destacat la fita que suposa la recollida d’avals en un període d’escasses dues setmanes. El desplegament d’una xarxa de més de 500 voluntaris, amb vuitanta parades al carrer i 23 punts fixos de recollida, ha permès superar àmpliament el llistó legal fixat per poder ser a les paperetes del 29-N. “Les llistes són també un reconeixement a la militància que ha fet possible la candidatura”, conclou.