La formación independentista Alhora formalizó ayer la presentación de más de 16.000 firmas —más del doble legal exigido— y las candidaturas de circunscripción para concurrir a las próximas elecciones españolas del 29 de noviembre. Bajo el lema “Fuera España”, la lista por Barcelona estará encabezada por el presidente del partido, Jordi Graupera, mientras que la vicepresidenta, Júlia Ojeda, liderará la candidatura por Girona. En un movimiento para abrir espacio a perfiles con trayectoria propia en el activismo de base, el escritor Miquel Bonet y la exdiputada de Junts Cristina Casol se sitúan al frente de las listas por Tarragona y Lleida, respectivamente.

El diseño de las candidaturas cumple con el mandato de la consulta interna celebrada el 11 de octubre, cuando la militancia encargó a la dirección articular un frente común con el independentismo de base para «construir un frente común que ponga la independencia de Cataluña en el centro de la conversación». A pesar del poco margen temporal impuesto por el calendario electoral, el partido ha articulado «a contrarreloj» unas listas transversales donde confluyen «militantes históricos y nuevos actores» procedentes de diferentes puntos de los Países Catalanes y de diversos ámbitos de la lucha soberanista.

Graupera ha definido la lista de Alhora como una opción dirigida directamente al votante desencantado con el rumbo de la política institucional de los últimos años. “Presentamos esta candidatura para abrirla a todo el independentismo que se ha quedado huérfano de voto después de años de decadencia política”, ha afirmado el presidente de la formación. En este sentido, Graupera ha admitido la heterogeneidad de los apoyos que buscan captar en las urnas: “Somos conscientes de que algunos de los independientes y de la gente que nos votará lo harán como un voto prestado para estas elecciones, aspiramos a estar a la altura de su compromiso y representarlos con un ‘no’ rotundo a España».

Punto de recogida de avales de Alhora / Alhora

Transversalidad territorial y perfiles del activismo lingüístico y social

La presencia de Bonet en Tarragona y de Casol —que formará tándem en Lleida con el profesor y activista Pau Carbonell— refleja la estrategia del partido para penetrar en el territorio mediante perfiles independientes. En la demarcación de Barcelona, la lista cuenta en los primeros lugares con la periodista Pilar Carracelas (número dos), el concejal de Granollers Primàries Joan Ricart, la secretaria general del partido, Mariona Bosch, y la investigadora Elisabet Vives. Cerrando la lista por la capital catalana figuran el miembro de los CDR encausados en la operación Judas y recientemente amnistiado, Txevi Buigas, y la médica y exconcejala Mònica Ribell.

El componente activista se extiende por el conjunto de las circunscripciones. En Barcelona se suman miembros de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) como Josep Selga y Maurici Santamaria, la escritora y defensora de los derechos lingüísticos Pit-Roig Vinyals, la docente Txell Escuder o el médico mallorquín Joan Àngel Coll. También integran la lista miembros de la Societat d’Estudis Militars (SEM), colectivos en defensa del sector agrario, parejas lingüísticas y plataformas de familias por el catalán en la escuela.

En la circunscripción de Girona, donde el analista Marc Tomàs ocupa el segundo lugar, la candidatura incluye a Anna Fernández Cornellas, profesora y activista por la lengua en la Cataluña Norte, y se cierra con el escritor y antropólogo Adrià Pujol Cruells. En cuanto a Tarragona, la cierra Neus Barberà, activista de Decidim y Joves pel Valencià, con el físico Txus Moreno como número tres. Finalmente, la lista leridana cuenta con la escritora Anna Punsoda y se cierra con el historiador alicantino y veterano militante del PSAN David Garrido.

Segundo congreso nacional de Alhora | Alhora

Validación del músculo organizativo interno

Más allá de la composición de las listas, la dirección de Alhora ha destacado el hito que supone la recogida de avales en un período de escasas dos semanas. El despliegue de una red de más de 500 voluntarios, con ochenta paradas en la calle y 23 puntos fijos de recogida, ha permitido superar ampliamente el listón legal fijado para poder estar en las papeletas del 29-N. «Las listas son también un reconocimiento a la militancia que ha hecho posible la candidatura», concluye.