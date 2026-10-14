Alhora aprobó este pasado fin de semana, con una consulta entre la militancia, su intención de presentarse a las elecciones del 29-N con una lista «abiertamente antiespañola». La decisión fue avalada por un 67% de la militancia del partido que lidera Jordi Graupera. Pero el camino para poder concurrir no será fácil. La formación necesita conseguir cerca de 6.000 avales válidos en poco más de dos semanas. De hecho, se ha marcado como objetivo obtener al menos 8.000 porque siempre hay algunos que pueden ser invalidados. Según la vicepresidenta de Alhora, Júlia Ojeda, es «una carrera de fondo». A pesar de ser un partido político, Alhora necesita los avales porque no tiene representación en el Congreso de los Diputados.

Necessitem coordinar-nos col.lectivament com ho hem fet tantes altres vegades per la llibertat del país. Per Catalunya. Entreu a: https://t.co/g1AGnpavoB Que corri! https://t.co/9zMIMJyUfm — Júlia Ojeda Caba (@juliaojedacaba) October 13, 2026

La web ‘Foraespanya.cat’

Alhora ha puesto en marcha la campaña Foraespanya.cat. De momento, ya hay 300 voluntarios que se han ofrecido para ayudar en la coordinación de avales, pero el partido de Graupera necesita 100 personas más. «Necesitamos 8.000, 10.000, 15.000 avales, todos aquellos avales que nos permitan iniciar esta carrera de fondo hacia el corazón de la bestia», dice Ojeda en un tuit en la red X. «Necesitamos coordinarnos colectivamente como lo hemos hecho tantas otras veces por la libertad del país. Por Cataluña», añade la dirigente de Alhora.

La ley electoral obliga a aportar los avales de al menos el 0,1% de los electores inscritos en cada demarcación donde se presente. Con estos requisitos, Alhora necesita 4.399 avales en Barcelona; 627, en Tarragona; 576, en Girona, y 327, en Lleida. En total, casi 6.000 avales en poco más de dos semanas.

Necessitem 300 voluntaris per recollir 8.000 avals per presentar-nos a les eleccions. El boicot al Congrés és possible. Que ningú ho hagi volgut fer no vol dir que no es pugui. Ajuda’ns i ho farem nosaltres. Inscriviu-vos aquí: https://t.co/uwqnLD9HwN https://t.co/yk5GdJT3af — Alhora (@alhora_cat) October 11, 2026

Romper el pacto de pacificación

El fin de semana, Graupera dijo que Alhora se presentaba a las elecciones españolas para «romper con el pacto de pacificación» de los partidos del proceso. También hizo un llamamiento a todo el independentismo a votar una opción que defienda Cataluña e inutilice el engranaje del estado.