“Alea jacta est”. Esta fue la expresión de un militante fundador de Alhora al comentar con El Món, el sentido de la consulta y también de su voto, favorable a que la formación se presentara a las elecciones anticipadas al Congreso del 29 de noviembre. Curiosamente, es uno de los militantes que fruncía el ceño ante la iniciativa electoral, pero después del debate, por otro lado, intenso que ha tenido la formación -en línea con la oratoria de su líder, Jordi Graupera- ha decidido votar que sí a la consulta interna. Como lo ha hecho la mayoría de los afiliados al partido después de que las sus bases decidieran ponerlo a votación.

Según ha informado la misma dirección de la formación, el resultado de la consulta interna de un censo de 549 con una participación del 79,4% ha sido de 292 votos, el 67% de votos por el sí, 144 votos por el no, es decir el 33%. Tras el resultado de esta consulta, formalizado a las ocho de la tarde, la formación deberá decidir si se presenta en coalición o bien en solitario. Una dicotomía importante por los plazos legales a configurar y presentar las listas.

En este sentido, el partido independentista que tenía toda la maquinaria dirigida a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, debe redirigir parte de los recursos actuales hacia esta primera convocatoria. En primer lugar, deberá recoger los avales que requiere la ley electoral para poder concurrir, una condición indispensable porque Alhora no tiene representación institucional y, por tanto, necesita avales ciudadanos que respalden su candidatura. Un requerimiento, una cifra cercana a los 8.000 avales, que no temen porque en las pasadas elecciones al Parlamento, también en un adelanto electoral, lograron conseguirlos. Ahora, Alhora iniciará la campaña foraespanya.cat.