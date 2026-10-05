Convocatoria electoral en España, y reacción del independentismo calificado de unilateralista. La formación que lidera Jordi Graupera, Alhora, ha comunicado a través de sus perfiles sociales que celebrará una consulta entre su militancia para decidir si se presenta a las elecciones al Congreso, adelantadas al 29 de noviembre. Lo preguntarán a las bases en una consulta que debe prepararse rápidamente y que se realizará en los próximos días, ya que el calendario electoral «es muy ajustado» y las candidaturas deben presentarse a finales de octubre. La formación recuerda que no tiene una posición predeterminada sobre si deben participar o no en las elecciones estatales, y que en el congreso del partido se decidió que, en todo caso, se debía consultar a los militantes.

La iniciativa ya ha tenido una rápida reacción de quien ya se presentó para el Congreso en una formación alternativa, el exdiputado en el Parlamento, Albano Dante Fachín. Lideró el Front Republicà en las elecciones del año 2019 y la candidatura se quedó a las puertas de lograr un escaño en la cámara baja española.

Fachín, a través de su perfil en X, ha tuiteado con habilidad política: «Molaría un nuevo Front Republicà con un único punto: ‘Haremos todo lo que esté en nuestras manos para hacer ingobernable vuestro país’. Y que tenga claro que no hay nada que pactar con España. Ni a derecha ni a izquierda». «Habrá que ver cuál es la idea de esta gente…», añade como cola en referencia a Alhora. El tuit del exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot que se plantó frente a Jéssica Albiach y Joan Coscubiela en defensa del referéndum del Primero de Octubre del año 2017 también ha tenido un complemento interesante. En este caso, del exvicepresidente del Parlamento Josep Costa, el freelance del independentismo, que ha añadido «A favor. Por aquí alguien ya ha dicho que debería ser básicamente un frente putaespanyista».

Entrevista a Josep Costa y Albano-Dante Fachín 8/3/2023 / Mireia Comas

«Ingovernable»

De hecho, el concepto «ingobernable» fue una de las ideas centrales de las elecciones al Congreso cuando se presentó la CUP y obtuvo dos escaños, Albert Botran y Mireia Vehí. El Front Republicà se presentó a las elecciones del 14 de marzo de 2019 y obtuvo un meritorio resultado, con 113.807 votos en Cataluña (un 2,74 % del total). La coalición la formaban Poble Lliure -una de las formaciones del entorno de la CUP-, Som Alternativa y Pirates de Catalunya, con el apoyo de la organización juvenil La Forja. En la lista también se integraba Roger Español, la única víctima del Primero de Octubre que ha sentado a cuatro policías en el banquillo de los acusados.