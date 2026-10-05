Convocatòria electoral a Espanya, i reacció de l’independentisme qualificat d’unilateralista. La formació que lidera Jordi Graupera, Alhora, ha comunicat a través dels seus perfils socials que celebrarà una consulta entre la seva militància per decidir si es presenta a les eleccions al Congrés, avançades al 29 de novembre. Ho preguntaran a les bases en una consulta que s’ha de preparar ràpidament i que es farà els pròxims dies, ja que el calendari electoral “és molt ajustat” i les candidatures s’han de presentar a finals d’octubre. La formació recorda que no té una posició predeterminada sobre si han de participar o no en les eleccions estatals, i que en el congrés del partit es va decidir que, en tot cas, s’havia de consultar als militants.
La iniciativa ja ha tingut una ràpida reacció de qui ja es va presentar per al Congrés en una formació alternativa, l’exdiputat al Parlament, Albano Dante Fachín. Va liderar el Front Republicà a les eleccions de l’any 2019 i la candidatura es va quedar a les portes d’assolir un escó a la cambra baixa espanyola.
Fachín, a través del seu perfil a X, ha piulat amb habilitat política: “Molaria un nou Front Republicà amb un únic punt: ‘Farem tot el que estigui a les nostres mans per fer ingovernable el vostre país’. I que tingui clar que no hi ha res a pactar amb Espanya. Ni a dreta ni a esquerra”. “Caldrà veure quina és la idea d’aquesta gent…”, afegeix com a cua en referència a Alhora. La piulada de l’exdiputat de Catalunya Sí Que Es Pot que es va plantar davant Jéssica Albiach i Joan Coscubiela en defensa del referèndum del Primer d’Octubre de l’any 2017 també ha tingut un complement interessant. En aquest cas, de l’exvicepresident del Parlament Josep Costa, el freelance de l’independentisme, que ha afegit “A favor. Per aquí algú ja ha dit que hauria de ser bàsicament un front putaespanyista”.
“Ingovernable”
De fet, el concepte “ingovernable” va ser una de les idees centrals de les eleccions al Congrés quan s’hi va presentar la CUP i va obtenir dos escons, Albert Botran i Mireia Vehí. El Front Republicà es va presentar a les eleccions del 14 de març de 2019 i va obtenir un meritori resultat, amb 113.807 vots a Catalunya (un 2,74 % del total). La coalició la formaven Poble Lliure -una de les formacions de l’entorn de la CUP- , Som Alternativa i Pirates de Catalunya, amb el suport de l’organització juvenil La Forja. A la llista també s’integrava Roger Español, l’única víctima del Primer d’Octubre que ha assegut quatre policies al banc dels acusats.
A favor. Per aquí algú ja ha dit que hauria de ser bàsicament un front putaespanyista.— Josep Costa (@josepcosta) October 5, 2026