Alhora ha aprovat aquest cap de setmana passat, amb una consulta entre la militància, la seva intenció de presentar-se a les eleccions del 29-N amb una llista “obertament antiespanyola”. La decisió va ser avalada per un 67% de la militància del partit que lidera Jordi Graupera. Però el camí per a poder-hi concórrer no serà fàcil. La formació necessita aconseguir prop de 6.000 avals vàlids en poc més de dues setmanes. De fet, s’ha marcat com a objectiu obtenir-ne almenys 8.000 perquè sempre n’hi ha que poden ser invalidats. Segons la vicepresidenta d’Alhora, Júlia Ojeda, és “una carrera de fons”. Tot i ser un partit polític, Alhora necessita els avals perquè no té representació al Congrés dels Diputats.
Necessitem coordinar-nos col.lectivament com ho hem fet tantes altres vegades per la llibertat del país. Per Catalunya. Entreu a: https://t.co/g1AGnpavoB Que corri! https://t.co/9zMIMJyUfm— Júlia Ojeda Caba (@juliaojedacaba) October 13, 2026
El web ‘Foraespanya.cat’
Alhora ha posat en marxa la campanya Foraespanya.cat. De moment, ja hi ha 300 voluntaris que s’han ofert per ajudar en la coordinació d’avals, però el partit de Graupera necessita 100 persones més. “Necessitem, 8.000, 10.000, 15.000 avals, tots aquells avals que ens permetin engegar aquesta cursa de fons cap al cor de la bèstia”, diu Ojeda en una piulada a la xarxa X. “Necessitem coordinar-nos col·lectivament com ho hem fet tantes altres vegades per la llibertat del país. Per Catalunya”, afegeix la dirigent d’Alhora.
La llei electoral obliga a aportar els avals d’almenys el 0,1% dels electors inscrits a cada demarcació on es presenti. Amb aquests requisits, Alhora necessita 4.399 avals a Barcelona; 627, a Tarragona; 576, a Girona, i 327, a Lleida. En total, gairebé 6.000 avals en poc més de dues setmanes.
Necessitem 300 voluntaris per recollir 8.000 avals per presentar-nos a les eleccions. El boicot al Congrés és possible. Que ningú ho hagi volgut fer no vol dir que no es pugui. Ajuda’ns i ho farem nosaltres. Inscriviu-vos aquí: https://t.co/uwqnLD9HwN https://t.co/yk5GdJT3af— Alhora (@alhora_cat) October 11, 2026
Trencar el pacte de pacificació
El cap de setmana, Graupera va dir que Alhora es presentava a les eleccions espanyoles per “trencar amb el pacte de pacificació” dels partits del procés. També va fer una crida a tot l’independentisme a votar una opció que defensi Catalunya i inutilitzi l’engranatge de l’estat.