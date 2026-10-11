“Alea jacta est”. Aquesta era l’expressió d’un militant dels fundador d’Alhora en comentar amb El Món, el sentit de la consulta i també del seu vot, favorable a què la formació es presentés a les eleccions avançades al Congrés del 29 de novembre. Curiosament, és un dels militants que arrufava el nas a la iniciativa electoral, però després del debat, per altra banda, intens que ha tingut la formació -en línia amb l’oratòria del seu líder, Jordi Graupera- ha decidit votar que sí a la consulta interna. Com ho ha fet la majoria dels afiliats al partit després que les seves bases decidissin posar-ho a votació.
Segons ha informat la mateixa direcció de la formació, el resultat de la consulta interna d’un cens de 549 amb una participació del 79,4% ha estat de 292 vots, el 67% de vots pel sí, 144 vots pel no, és a dir el 33%. Després del resultat d’aquesta consulta, formalitzat a les vuit del vespre, la formació haurà de decidir si es presenta en coalició o bé en solitari. Una dicotomia important pels terminis legals a configurar i a presentar les llistes.
En aquest sentit, el partit independentista que tenia tota la maquinària dirigida a les eleccions municipals del pròxim mes de maig, ha de redirigir part dels recursos actuals cap aquesta primera convocatòria. En primer terme, haurà de recollir els avals que requereix la llei electoral per poder concórrer, una condició indispensable perquè Alhora no té representació institucional i, per tant, necessita d’avals ciutadans que facin costat a la seva candidatura. Un requeriment, una xifra pròxima als 8.000 avals, que no temen perquè en les passades eleccions al Parlament, també en un avançament electoral, van aconseguir-los. Ara, Alhora encetarà la campanya foraespanya.cat.