La formación independentista Alhora ha certificado la recogida de 15.386 avales para su candidatura Fuera España de cara a las elecciones al Congreso previstas para el próximo 29 de noviembre. Esta cifra permite al partido presentarse de manera oficial en las cuatro circunscripciones catalanas, al superar ampliamente el umbral mínimo que fija la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) que obliga a los partidos sin representación en el Congreso a aportar las firmas de al menos el 0,1% de los electores de cada demarcación, 5.929 en total. El partido de Jordi Graupera ha superado estos baremos en todas las circunscripciones: 11.668 avales en Barcelona –con un mínimo exigido de 4.399–, 1.796 en Girona –576–, 1.281 en Tarragona –627– y 641 en Lleida –327–. Con todo, la formación casi duplica el objetivo interno de 8.000 firmas que se había fijado inicialmente para disponer de un margen de seguridad ante posibles papeletas inválidas.

El partido destaca en un comunicado que la consecución de estos resultados se ha sustentado en un «sistema descentralizado», que ha integrado herramientas de cruce de datos y canales de coordinación basados en inteligencia artificial. Un dispositivo formado por más de 500 voluntarios ha movilizado el entorno cercano –familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos– para canalizar las firmas hacia los puntos habilitados en todo el territorio. En dos semanas, el partido ha impulsado cerca de 80 paradas informativas y actos de calle, habilitando simultáneamente 23 locales de recogida repartidos por una cuarentena de municipios de las cuatro demarcaciones.

Posteriormente, un operativo logístico integrado por voluntarios ha transportado de manera centralizada los formularios de firma hacia las capitales de demarcación para realizar el recuento definitivo antes de la entrega institucional. Paralelamente, los ciudadanos residentes en el exterior y aquellos electores provistos de certificado digital han podido formalizar el apoyo de manera telemática mediante la plataforma alhoraexterior.cat, una vía que ha aportado más de 250 avales y que permanece habilitada hasta la medianoche de hoy.

Alhora recull 15.386 avals, gairebé triplicant el mínim legal exigit. Gràcies als més de 500 voluntaris que han fet punts de signatures, han cedit locals, han fet recompte, han fet quilòmetres i gracies a tots els que han signat. https://t.co/PIyHjIW43E https://t.co/26vd3NiREs — Alhora (@alhora_cat) October 26, 2026

Sábado récord e inyección de militantes

El goteo de apoyos vivió su punto álgido durante la jornada del sábado 24 de octubre, cuando se registraron unas 3.000 firmas en las diferentes carpas instaladas en todo el país. A esta cifra se sumó la macrorecogida organizada el pasado domingo alrededor del Camp Nou con motivo del partido entre el Barça y el Madrid, donde se reunieron cerca de 1.500 firmas en solo tres horas. Esta acción contó con la presencia de una cincuentena de voluntarios en las puertas del estadio, entre los cuales se encontraban el presidente de la formación, Jordi Graupera, y la secretaria general, Mariona Bosch.

Aparte de la repercusión en la calle, el partido señala que el interés ciudadano se ha traducido en el entorno digital, con un incremento que, según expone la formación, ha multiplicado por tres las búsquedas de Alhora en el buscador Google. Asimismo, Alhora destaca un crecimiento significativo del número de militantes desde que se tomó la decisión de optar a la contienda electoral, con la previsión de alcanzar la meta de los 700 afiliados a lo largo de la campaña.