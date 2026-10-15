La convocatoria de elecciones españolas ha reactivado los movimientos en el tablero del independentismo unilateralista y extraparlamentario. La formación Alhora y la plataforma Dempeus x la Independència han establecido canales de diálogo directo que han permitido «romper el hielo» y lograr un primer entendimiento estratégico: que la plataforma soberanista no haga un llamado a la abstención o al voto nulo para las elecciones españolas del 29-N. El acercamiento entre las dos organizaciones, confirmado por el mismo Jordi Graupera a través de la red social X, se ha concretado, según ha podido saber El Món, a través de varios encuentros digitales y presenciales entre Alhora y Dempeus.

Aunque la plataforma no celebrará su congreso fundacional hasta el mes de diciembre y cuenta con una ponencia política que descarta la participación electoral en Madrid, la dirección de Dempeus ha aceptado la petición de Alhora de moderar su posicionamiento para no perjudicar el espacio soberanista que concurre a los comicios. De hecho, Dempeus también valora «positivamente» los contactos iniciados recientemente para evaluar la posibilidad de conformar una candidatura a las elecciones españolas, y destacan que el diálogo entre estos espacios es «un primer paso en el camino del diálogo y la colaboración que debe llevarnos a construir un espacio político independentista coherente y firme, determinado a culminar aquello que votamos en octubre de 2017 y a hacer efectiva la independencia de Cataluña».

A raíz de este diálogo, Dempeus ha decidido mantenerse al margen de los comicios españoles y no hacer campaña por la abstención. Fuentes de la plataforma han confirmado los encuentros y han explicado a este diario que «hay buena sintonía» con la formación de Graupera y consideran que el gesto es un punto de partida de cara a encontrar confluencias para las próximas elecciones al Parlamento. Ambas formaciones coinciden en que estos contactos son un «punto de partida«. Por otro lado, fuentes de Alhora exponen a este diario que los encuentros han servido para hacer una «reflexión compartida» sobre la necesidad de que los espacios del independentismo extraparlamentario puedan trabajar juntos en diversos frentes.

Volem donar les gràcies a Dempeus (@dempeusXindepe) per aquest comunicat després d’haver-nos assegut a parlar. Sabem que el seu manifest fundacional rebutja presentar-se a les eleccions del Congrés. Però que hagin decidit no fer campanya per l’abstenció no és menor i no ho donem per descomptat. Ens continuarem trobant. Entre tots reconstruirem l’espai independentista. Fins a la llibertat. — Jordi Graupera (@JordiGraupera) October 14, 2026

Carrera contrarreloj de Alhora para conseguir los avales

En paralelo a estas conversaciones, Alhora ha puesto a pleno rendimiento su estructura organizativa con el lanzamiento de la campaña «Fora Espanya» para conseguir las firmas que la ley electoral exige para presentar una candidatura. Necesitan unas 6.000, pero la formación se ha fijado el objetivo de conseguir unas 8.000 para no tener que preocuparse por firmas invalidadas. Desde la dirección de la formación reconocen la complejidad del proceso: «Siempre es muy difícil conseguir 8.000 firmas en un periodo tan corto».

Las candidaturas para los comicios deben presentarse entre el 21 y el 26 de octubre, un margen de tiempo muy ajustado en el que Alhora también tiene en cuenta que las previsiones de lluvias de los próximos días pueden complicar el trabajo. No obstante, la formación muestra optimismo ante la respuesta de sus bases. A estas alturas, Alhora cuenta con 500 voluntarios activados para la recogida de avales en las calles y ha registrado cerca de 100 nuevas militancias, cifras que desde la formación califican de «crecimiento exponencial» respecto a los procesos anteriores de hace dos años.