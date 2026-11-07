Dempeus por la Independencia se ha constituido legalmente como partido político con la intención de presentarse a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña. La formación nace con el objetivo principal de ofrecer a la ciudadanía una opción electoral «claramente independentista, transversal y unilateral» para hacer efectivo el mandato del Primero de Octubre. Según ha podido saber El Món, la constitución del partido se ha formalizado tras unos meses de «obstáculos burocráticos y administrativos» y ha logrado salir adelante gracias al apoyo y la confianza de más de 680 personas adheridas, que han participado activamente en la movilización en el territorio y en la definición de la ponencia política del nuevo partido.

Con el partido ya registrado, sus promotores se marcan el objetivo de construir una organización fuerte, cohesionada, arraigada al territorio y formada por personas comprometidas con el único objetivo: «Llegar al Parlamento para hacer efectiva la independencia de Cataluña». En este sentido, la formación apela al independentismo decepcionado para que se sume al proyecto de Dempeus: «A los que han dejado de votar; a los que votan, pero no se sienten representados; a todos los que crean que la independencia es posible y solo depende de los catalanes; todos están invitados a afiliarse a Dempeus».

Un partido instrumental y de base abierto al independentismo

Asimismo, el partido aprobó el pasado mes de julio su ponencia política. El documento define la nueva formación como un partido construido desde el «independentismo de base», integrado por activistas «comprometidos con la implementación del referéndum del 2017». Entre sus rasgos diferenciales destaca su carácter «instrumental», ya que el partido prevé disolverse una vez esté «constituida y consolidada» la República Catalana.

Presentación de Dempeus x la Independència: nueva lista para las elecciones. Barcelona 05.06.2025 | Mireia Comas

Asimismo, la formación se define como «transversal», optando por aparcar el debate ideológico para centrar todos los esfuerzos en alcanzar la independencia. El partido también se ha mostrado dispuesto a hacer frente común con todas aquellas formaciones cívicas y políticas que estén «decididas a declarar la independencia de manera unilateral durante la próxima legislatura», apostando por un Estado catalán «radicalmente democrático», donde la ciudadanía «participe, controle y fiscalice» para convertir la política en un verdadero instrumento al servicio de la sociedad.

Renuncia a las elecciones españolas

En el marco de su estrategia, Dempeus ha confirmado que no se presentará a las elecciones españolas del 29 de noviembre. El movimiento argumenta que la soberanía del pueblo catalán radica exclusivamente en el Parlamento de Cataluña y considera que participar en las instituciones españolas equivale a asimilarse como ciudadanos de una región dentro de un estado autonómico. Con la decisión de renunciar a presentarse a las elecciones españolas, la formación concentra todos sus esfuerzos en lograr una representación legítima en el Parlamento.

En paralelo a este salto organizativo, la nueva formación ya ha establecido canales de diálogo directo con Alhora, logrando un primer entendimiento estratégico para que Dempeus x la Independència no haga un llamado a la abstención o al voto nulo de cara a las elecciones españolas del 29-N. Este acercamiento, confirmado por ambas partes, lo ven como un «punto de partida» para explorar futuros puentes de colaboración y alianzas de cara a la cámara catalana. El propósito es romper con la «dinámica autonomista» de la política de los últimos nueve años y actuar como catalizador para unir el soberanismo de cara a la próxima legislatura.