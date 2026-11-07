Dempeus per la Independència s’ha constituït legalment com a partit polític amb la intenció de presentar-se a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. La formació neix amb l’objectiu principal d’oferir a la ciutadania una opció electoral “nítidament independentista, transversal i unilateral” per fer efectiu el mandat del Primer d’Octubre. Segons ha pogut saber El Món, la constitució del partit s’ha formalitzat després d’uns mesos d'”entrebancs burocràtics i administratius” i ha aconseguit tirar endavant gràcies al suport i la confiança de més de 680 persones adherides, que han participat activament en la mobilització al territori i en la definició de la ponència política del nou partit.
Amb el partit ja registrat, els seus promotors es marquen l’objectiu de construir una organització forta, cohesionada, arrelada al territori i formada per persones compromeses amb l’únic objectiu: “Arribar al Parlament per fer efectiva la independència de Catalunya”. En aquest sentit, la formació apel·la a l’independentisme decebut perquè se sumi al projecte de Dempeus: “Als que han deixat de votar; als que voten, però no se senten representats; a tothom qui cregui que la independència és possible i només depèn dels catalans; tothom és convidat a afiliar-se a Dempeus”.
Un partit instrumental i de base obert a l’independentisme
Així mateix, el partit va aprovar el passat mes de juliol la seva ponència política. El document defineix la nova formació com un partit construït des de l'”independentisme de base”, integrat per activistes “compromesos amb la implementació del referèndum del 2017”. Entre els seus trets diferencials destaca el seu caràcter “instrumental”, ja que el partit preveu dissoldre’s un cop estigui “constituïda i consolidada” la República Catalana.
Així mateix, la formació es defineix com a “transversal”, optant per aparcar el debat ideològic per centrar tots els esforços a assolir la independència. El partit també s’ha mostrat disposat a fer front comú amb totes aquelles formacions cíviques i polítiques que estiguin “decidides a declarar la independència de manera unilateral durant la pròxima legislatura”, apostant per un Estat català “radicalment democràtic”, on la ciutadania “participi, controli i fiscalitzi” per tal de convertir la política en un veritable instrument al servei de la societat.
Renúncia a les eleccions espanyoles
En el marc de la seva estratègia, Dempeus ha confirmat que no es presentarà a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El moviment argumenta que la sobirania del poble català rau exclusivament al Parlament de Catalunya i considera que participar en les institucions espanyoles equival a assimilar-se com a ciutadans d’una regió dins d’un estat autonòmic. Amb la decisió de renunciar a presentar-se a les eleccions espanyoles, la formació concentra tots els seus esforços a assolir una representació legítima al Parlament.
En paral·lel a aquest salt organitzatiu, la nova formació ja ha establert canals de diàleg directe amb Alhora, aconseguint una primera entesa estratègica perquè Dempeus x la Independència no faci una crida a l’abstenció o al vot nul de cara a les eleccions espanyoles del 29-N. Aquest acostament, confirmat per ambdues parts el veuen “punt de partida” per explorar futurs ponts de col·laboració i aliances de cara a la cambra catalana. El propòsit és trencar amb la “dinàmica autonomista” de la política dels últims nou anys i actuar com a catalitzador per unir el sobiranisme de cara a la pròxima legislatura.