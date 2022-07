Puigneró exigeix a Google fer servir el català en tots els seus serveis

El vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha exigit a Google que tots els seus serveis i productes facin servir el català. Ho ha demanat a través d’una carta, on els ha instat també a utilitzar el projecte AINA, que té com a objectiu que les màquines entenguin i parlin català. AEl projecte AINA generarà els recursos digitals i lingüístics per facilitar el desenvolupament d’assistents de veu, traductors automàtics o agents d’una conversa en llengua catalana.

Puigneró vol que els 10 milions de catalanoparlants puguin utilitzar tots els productes i serves de Google en català i, alhora, també ha engegat la campanya #HolaCatalà a les xarxes socials amb l’objectiu de pressionar a la multinacional de la tecnologia.

Imatge d’arxiu d’una persona utilitzant un smartphone on apareix el logo de Google | Europa Press

Google obrirà una oficina a Barcelona

L’exigència arriba després que Google presentés a principis de juny una nova oficina que ubicarà a la plaça Universitat de Barcelona, amb l’objectiu de reafirmar la seva aposta per Catalunya.

En la carta, adreçada a la directora general de Google Espanya, Fuencisla Clemares, el vicepresident reclama “sensibilitat” a la multinacional a l’hora de tenir en compte el català en el servei Google News, recuperat fa poc temps, i subratlla que en països com Bèlgica hi ha l’opció de triar entre el francès i el neerlandès; Suïssa, on es pot triar entre l’alemany i el francès, o al Canadà, entre l’anglès i el francès.

Augmentar el prestigi de Google

“Estic convençut, que en cas d’atendre la nostra proposta, Google ampliarà el seu prestigi al nostre país”, assegura el vicepresident Puigneró en la missiva, on també ofereix el suport de la Generalitat per tirar endavant la iniciativa si així ho considera la multinacional.