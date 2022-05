Google detecta l’ús d’un nou programa espia a Espanya

Google ha denunciat la detecció a l’estat espanyol d’un nou programari espia anomenat Predator. Segons ha informat el Grup d’Anàlisi d’Amenaces de la multinacional (TAG, per les sigles en anglès), es tracta d’un programar distribuït per l’empresa Cytrox a “actors amb suport governamental” que infecta telèfons mòbils Android amb un correu electrònic, una estratègia similar a la que fa servir Pegasus, el software espia utilitzat pel CNI per vigilar l’independentisme català durant anys.

El sistema que utilitza Predator consisteix a enviar un correu electrònic a un usuari que redirigeix el navegador a un domini que infecta el telèfon abans de portar-lo a la pàgina web que realment desitja visitar, per la qual cosa moltes vegades no aixeca sospites, ja que l’espiat acaba obtenint allò que buscava quan va clicar el correu maliciós. El programa permet enregistrar so i amagar aplicacions al terminal.

Detecten l’ús de Predator a diversos països

El primer cas es va detectar l’agost del 2021 en un Samsung Galaxy S21 i després d’una exhaustiva investigació Google també ha detectat l’ús de Predator a Egipte, Armènia, Grècia, Madagascar, la Costa d’Ivori, Sèrbia i Indonèsia. El Grup d’Anàlisi d’Amenaces de Google ha descobert fins a cinc vulnerabilitats zero day –és a dir, bretxes en la seguretat del mòbil que el fabricant desconeixia o que es consideraven de baix risc– que s’han fet servir per espiar un nombre indeterminat de telèfons arreu del món.

Google ha registrat tres onades d’infeccions a l’agost, el setembre i l’octubre del 2021 amb tècniques que evolucionaven amb el pas del temps, però que tenien un fons comú: els intents d’infecció es produïen sempre amb un correu electrònic que contenia un enllaç trucat que permetia descarregar un programa maliciós anomenat Alien, que es fa servir de pont per instal·lar Predator al terminal.

El cas Pegasus, encallat

La revelació de l’ús del programa Predator, que igual que el Pegasus teòricament només el poden comprar governs i agències estatals, arriba després de l’escàndol de l’espionatge massiu a desenes d’independentistes catalans. El cas Pegasus, que ha creat una gran polèmica a Catalunya, està encallat des que el govern espanyol va destituir la directora del CNI, Paz Esteban, i va donar per tancada la crisi a la intel·ligència espanyola per no haver evitat una bretxa de seguretat que va permetre espiar els mòbils de Pedro Sánchez, Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska.

Malgrat la insistència d’ERC, Sánchez encara no s’ha reunit amb Pere Aragonès i considera que amb la judicialització del cas i la compareixença d’Estaben a la comissió de secrets oficials ja s’han donat totes les explicacions que calien.