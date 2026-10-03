El departament de Justícia, en mans de l’antic dirigent d’Unió, Ramon Espadaler, ha encetat la licitació per adquirir 150 retrats de Felip de Borbó, per a les dependències judicials d’arreu del país. Una adjudicació, per la via del contracte menor, que s’enfila a 14.900 euros, però que el valor estimat de la contractació, amb IVA inclòs, s’enfila a 18.029 euros. Curiosament, la fotografia en si ja es troba en una adreça web de Patrimoni Nacional. Així, el subministrador únicament ha d’imprimir-la i emmarcar-la amb un paspartú- per aconseguir un “acabat sobri, elegant, homogeni i institucional”.
Segons la memòria justificativa del contracte, a la qual ha tingut accés El Món, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica “necessita adquirir els marcs i retrats esmentats per a la seva incorporació als òrgans judicials i a les sales de vista”. Uns espais que “requereixen disposar dels elements institucionals corresponents, per tal de garantir que es trobin degudament equipats i adequats a la seva finalitat”. D’aquí que justifiquin que “cal adquirir els marcs i retrats requerits per a instal·lar-los als òrgans judicials i a les sales de vista, amb l’objectiu de mantenir aquestes dependències en unes condicions adequades i d’acord amb les necessitats institucionals dels espais judicials”.
Per altra banda, Espadaler també ha licitat la compra, pel mateix import que els retrats -18.029 euros- 20 parelles de banderes, formades cadascuna per una bandera de Catalunya i una bandera d’Espanya, així com un pal de bandera de protocol de fusta amb base i terminal en forma de bola per a cadascuna de les banderes. En total, 20 unitats de bandera de Catalunya, 20 unitats de bandera d’Espanya i 40 unitats de pals de bandera de protocol.
Un producte concret
Així mateix, les condicions de l’adjudicació determinen que el “retrat haurà de ser imprès en paper de qualitat fotogràfica professional, amb una mida de 50 × 60 cm, en alta resolució i amb fidelitat cromàtica respecte de la imatge oficial”. Una reproducció que “haurà de correspondre fidelment a la imatge oficial, sense alteracions, retalls, deformacions ni modificacions del seu contingut” i d’acord amb la imatge que subministra la web de Patrimoni Nacional.
Per altra banda, la licitació avisa que “el retrat haurà d’anar emmarcat amb marc de fusta natural de color fosc, amb un disseny sobri, clàssic i institucional”, amb els acabats “sobri, elegant, homogeni i institucional” i amb els elements necessaris per poder-los penjar pel personal de manteniment dels jutjats.