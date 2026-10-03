El departamento de Justicia, en manos del antiguo dirigente de Unió, Ramon Espadaler, ha iniciado la licitación para adquirir 150 retratos de Felipe de Borbón, para las dependencias judiciales de todo el país. Una adjudicación, por la vía del contrato menor, que asciende a 14.900 euros, pero que el valor estimado de la contratación, con IVA incluido, asciende a 18.029 euros. Curiosamente, la fotografía en sí ya se encuentra en una dirección web de Patrimonio Nacional. Así, el suministrador únicamente debe imprimirla y enmarcarla con un paspartú para conseguir un «acabado sobrio, elegante, homogéneo e institucional».

Según la memoria justificativa del contrato, a la cual ha tenido acceso El Món, el Departamento de Justicia y Calidad Democrática «necesita adquirir los marcos y retratos mencionados para su incorporación a los órganos judiciales y a las salas de vistas». Unos espacios que «requieren disponer de los elementos institucionales correspondientes, con el fin de garantizar que se encuentren debidamente equipados y adecuados a su finalidad». De ahí que justifiquen que «es necesario adquirir los marcos y retratos requeridos para instalarlos en los órganos judiciales y en las salas de vistas, con el objetivo de mantener estas dependencias en unas condiciones adecuadas y de acuerdo con las necesidades institucionales de los espacios judiciales».

Por otro lado, Espadaler también ha licitado la compra, por el mismo importe que los retratos -18.029 euros- 20 pares de banderas, formadas cada una por una bandera de Cataluña y una bandera de España, así como un mástil de bandera de protocolo de madera con base y terminal en forma de bola para cada una de las banderas. En total, 20 unidades de bandera de Cataluña, 20 unidades de bandera de España y 40 unidades de mástiles de bandera de protocolo.

Ramon Espadaler, en la apertura del año judicial en Cataluña/Jordi Borràs/ACN

Un producto concreto

Asimismo, las condiciones de la adjudicación determinan que el «retrato deberá ser impreso en papel de calidad fotográfica profesional, con un tamaño de 50 × 60 cm, en alta resolución y con fidelidad cromática respecto de la imagen oficial». Una reproducción que «deberá corresponder fielmente a la imagen oficial, sin alteraciones, recortes, deformaciones ni modificaciones de su contenido» y de acuerdo con la imagen que suministra la web de Patrimonio Nacional.

Por otro lado, la licitación avisa que «el retrato deberá ir enmarcado con marco de madera natural de color oscuro, con un diseño sobrio, clásico e institucional», con los acabados «sobrio, elegante, homogéneo e institucional» y con los elementos necesarios para poder colgarlos por el personal de mantenimiento de los juzgados.